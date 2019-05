FRANCESCA DE ANDRÈ/ Lite con Guendalina e Mila Suarez (GF 16)

Scontri con Guendalina e Mila Suarez per Francesca De Andrè

Francesca De Andrè è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 16. La figlia di Cristiano De Andrè continua a far discutere all’interno della casa dove ha avuto da ridire con la nuova entrata Guendalina Canessa e ancora una volta con Mila Suarez. L’occasione è nata durante il pranzo con la De Andrè che ha cercato di creare un nuovo litigio con la modella marocchina, che ha lasciato cadere la cosa. La Suarez aveva capito l’intento della figlia di De Andrè visto che poco dopo si è confidata con Serena Rutelli: “Hai visto prima a tavola? lei mi stava stuzzicando…A me le sue provocazioni non mi interessano, io sono intelligente e se prova invidia significa che io ho una marcia in più. Mi vuole far passare per pazza, ma io non litigherò mai, non farò piazzate, scherzi? Non siamo in un supermercato o in mezzo alla strada, dipende dall’educazione che abbiamo avuto, io non faccio certe cose, sono una signora. Io non mi sposto per farti vincere facile”. Il motivo è sicuramente legato a Gennaro Lillio con cui la Suarez ha avuto un flirt. Intanto a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha rivelato: “Francesca e Gennaro sono sempre più vicini”.

Francesca De Andrè non è bisessuale: le parole di Veronica Satti

Intanto fuori dalla casa Francesca De Andrè è finita nell’occhi del gossip per una presunta bisessualità. Al Grande Fratello 16 la figlia di De Andrè si è lasciata andare baciando la coinquilina Erica Piamonte; baci che fuori dalla casa hanno amplificato la notizia della bisessualità della ex fidanzata di Daniele Interrante. In sua difesa è arrivata Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del GF, che su Instagram ha scritto: “Non è bisessuale e non voglio toccare questo argomento”. Poi la Satti ha chiesto a tutti: “più rispetto per chi lo è veramente, per chi ha sofferto, per chi ama. Essere bisessuali non vuol dire avere dei pruriti. Essere amico di qualcuno non vuol dire essere sempre d’accordo con le sue scelte, ma queste sono le basi”. La figlia di Bobby Solo ha poi proseguito scrivendo: “Voglio bene a Francesca e mi dispiace per il percorso che sta facendo perché vedo che è molto attaccata e so che lei non è quello che sta facendo vedere, ma è dolce e ha solo bisogno di una guida sana al suo fianco”. E ancora: “Io ci metto la faccia perché sono bisessuale e non ho mai usato questa cosa per un po’ di popolarità. Lo trovo denigrante verso la comunità LGBT quindi chiedo la rettifica di questa cosa”.

Francesca De Andrè, il fidanzato l’ha tradita?

Smentita la notizia sulla presunta bisessualità di Francesca De Andrè, a Pomeriggio Cinque si è parlato di un’altra notizia bomba. Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca, è stato fotografato in compagnia di un’altra donna. Si tratta della modella Rosi Zamboni. Naturalmente si tratta solo di alcune foto, ma può darsi che l’imprenditore toscano è rimasto male per gli atteggiamenti di Francesca all’interno della casa. Urge a questo punto un confronto, chissà che Barbara D’Urso non possa far arrivare nella casa del GF 16 il fidanzato di Francesca de Andrè!



