Francesca De André/ Nuove foto del fidanzato Giorgio Tambellini, l’ha tradita? (GF 16)

Francesca De André riceverà una nuova batosta nella diretta del GF 16 di questa sera e forse la sta persino aspettando. La ragazza sa infatti che è ormai diventata il bersaglio preferito della produzione, che finora non le ha riservato altro che sorprese negative. Ed ancora deve essere informata di quanto accaduto negli ultimi giorni, ovvero alle foto che comprometterebbero il suo rapporto con il fidanzato Giorgio Tambellini. Paparazzato dal settimanale Oggi, il ragazzo è stato ripreso in atteggiamento affettuoso con una moretta, con cui si sarebbe appartato in macchina per mezzora. La rivelazione lanciata anche a Domenica Live ha dato il via ad un giro di approfondimenti sulla relazione fra Giorgio e Francesca. Secondo Alex Belli infatti, l’imprenditore avrebbe voluto lasciare la fidanzata durante il suo ingresso nella Casa, per poi fare improvvisamente marcia indietro. A Domenica Live anche la sorella Fabrizia De Andrè è stata informata dell’accaduto ed è caduta dalle nuvole quando Biagio D’Anelli le ha fatto sentire una misteriosa conversazione fatta da un’amica di Francesca, che confermerebbe tutto quello che è successo nella mezzora in cui Giorgio si è appartato con la moretta. Clicca qui per guardare il video di Domenica Live sul secondo presunto tradimento di Giorgio Tambellini.

Francesca De André gelosa di Gennaro?

Brutte giornate per Francesca De André al GF 2019, soprattutto dopo aver confidato a Kikò Nalli di non potersi fidare di nessuno nella Casa. Non è chiaro se le sue parole fossero riferite solo a Gennaro Lillio, per via delle piccole liti avvenute nelle ore precedenti, oppure se la ragazza si riferisse a qualcuno in particolare. Fatto sta che in settimana la De André ha avuto uno dei suoi scoppi d’ira con Michael Terlizzi, a cui ha chiesto di terminare ogni indagine sul perché il gruppo abbia deciso di nominarlo. Il ragazzo è crollato in un piano senza fine in confessionale e il pubblico da casa ha scelto di sostenerlo in questo momento delicato, scagliandosi ancora una volta contro la De Andrè. Nei giorni successivi, Francesca è entrata in contrasto anche con Martina Nasoni a causa della prova del bacio e non solo per la piccola effusione nata con Gennaro Lillio, ma anche per il bacio scattato con Gaetano Arena. La De André infatti non ha gradito che la ragazza dal cuore di latta abbia ceduto alla passione con il concorrente, sapendo del flirt in corso con Erica Piamonte e soprattutto che abbia sfruttato il suo ascendente su Gaetano, ancora interessato a conquistare la Nasoni. Clicca qui per guardare il video di Francesca De André e Martina Nasoni.

Il confronto con Mila Suarez

Il Grande Fratello 2019 si prepara a bastonare duramente Francesca De André nella diretta di questa sera. La ragazza infatti non verrà solo informata del presunto tradimento di Giorgio Tambellini, ma vivrà un nuovo confronto con Mila Suarez. Quest’ultima entrerà di nuovo nella Casa per dire la sua alla sua nemica giurata, dopo aver svelato a Domenica Live di aver scelto di querelarla. Francesca deciderà ancora una volta di fuggire in camera da letto oppure rimarrà in salotto per dire la sua? A prescindere dalla sua scelta, Francesca dovrà riuscire a non perdere il controllo e non cedere a causa del vortice che sta per travolgerla. Abituata alle tempeste, la ragazza ha già iniziato a dare segni di cedimento durante la scorsa diretta, quando stravolta nell’aspetto, ha manifestato una forte insofferenza verso le tante notizie negative che la riguardavano. Non si parla per ora dell’abbandono del gioco, ma poco ci manca. Fino a che punto la De André riuscirà a reggere una pressione di questo tipo? L’unica soluzione potrebbe essere viversi appieno il flirt con Gennaro Lillio, l’unico per ora in grado di strapparle qualche sorriso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA