Francesca De André perde uno sponsor/ “Ci dissociamo” (Grande Fratello 2019)

Brutte notizie per Francesca De Andrè. La figlia di Cristiano e la nipote di Fabrizio, grande protagonista del Grande Fratello 2019 non solo per il presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini con cui è tornato il sereno, ma soprattutto per l’atteggiamento discutibile che ha all’interno della casa, perde uno sponsor. Il brand d’abbigliamento Alviero Rodriguez di cui Francesca De Andrè ha indossato alcuni capi, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha annunciato la decisione di dissociarsi dall’immagine della gieffina. Una decisione nata dalle frasi che Francesca De Andrè ha utilizzato per scagliarsi contro Mila Suarez con cui non è riuscita ad andare d’accordo e di cui continua a parlare anche ora che la modea marocchina è stata eliminata.

Francesca De Andrè: il brand Alviero Rodriguez si dissocia

Con una foto di Francesca De Andrè che indossa un abito della propria collezione, il brand Alviero Rodriguez ha preso le distanze dalla concorrente del Grande Fratello 2019. “A seguito di segnalazioni ci teniamo a precisare che tutto il team di ALVIERO RODRIGUEZ si dissocia dai comportamenti della signora Francesca De Andrè. Siamo stati felici di ringraziarla, pubblicando un video che la ritrae con un nostro completo come facciamo con le persone che scelgono di acquistare articoli del nostro brand. Da sempre utilizziamo la comunicazione come strumento principale per combattere razzismi ed ogni tipo di diversità. Crediamo fortemente nei giudizi costruttivi e non negli insulti gratuiti”, si legge. Una decisione che il popolo del web approva. Gli utenti, infatti, avevano chiesto alla squalifica di Francesca De Andrè che, però, è stata invitata da Barbara D’Urso solo a scusarsi. Contro la De Andrè si sono schierati molti opinionisti delle trasmissioni che si occupano del reality, tra cui anche Antonella Mosetti che, ai microfoni di Mattino 5 ha dichiarato: “Questa ragazza ha dei problemi seri, deve essere curata. Se qualche altro ragazzo si fosse permesso di avere quegli atteggiamenti, sarebbe stato già eliminato. Lei non è ancora stata mandata via ed è un bruttissimo esempio<. Ce l’ha con chiunque, tratta male chiunque, ce l’ha con i chirurghi estetici, con la bellezza, con le donne migliori di lei … E’ cattiva, maligna e cova dentro odio: non sta bene!”.





