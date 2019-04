Francesca De André/ Rivelazioni choc su Cristiano De André e il bacio saffico (GF 16)

Francesca De André non convince e anche se finora il Grande Fratello 2019 ha dimostrato di difenderla, potrebbe finire presto nel calderone degli eliminati. Il merito è del televoto in corso, che potrebbe rivelare in via definitiva le polemiche in atto sui social contro la figlia di Cristiano De André. Non piace sotto molti punti di vista, dal linguaggio colorito fino all’accanimento immotivato verso Alberico Lemme. In una delle ultime confidenze con l’amica Erica Piamonte, la ragazza ha infatti ammesso di sfogare il suo stress addosso al farmacista, considerandolo un po’ l’imbecille di turno da prendere di mira. Parole piuttosto dure che forse prese in un contesto diverso non avrebbero provocato così tante critiche. Francesca ormai è la più contestata del reality, dato che da troppo tempo il pubblico richiede la sua espulsione per i motivi più disparati. Eppure non è escluso che possa rimanere in gioco per un’altra settimana, visto che il televoto di oggi è per salvare il concorrente preferito e non per eliminarne qualcuno in particolare.

Il rapporto “ambiguo” tra Francesca De André e Erica Piamonte

Francesca De André ha sempre parlato dei suoi flirt con i ragazzi al Grande Fratello 2019, ma qualcosa non quadra. Durante i giochi settimanali con la bottiglia o a Obbligo o Verità, Valentina Vignali ha infatti spinto la ragazza a baciare Erica Piamonte alla francese. Nulla di scioccante, ma tanto è bastato per far drizzare le antenne ad alcuni spettatori italiani. Ad alimentare i dubbi che fra le due ci sia qualcosa di più in corso è tuttavia un altro episodio, avvenuto negli ultimi giorni. Lo scorso sabato infatti i ragazzi si sono vestiti a tema per la festa texana ed approfittando di un momento da sole, Francesca ha baciato sulle labbra Erica senza alcun motivo, per poi chiederle di allontanarsi. Le sue parole lasciano intuire ad un possibile vortice di passione pronto a travolgerla da un momento all’altro: la Piamonte di contro ha già ammesso in precedenza di vedere in lei la sua donna ideale. Clicca qui per guardare il video di Francesca De André.

Le rivelazioni sul padre Cristiano De André: infrange la diffida

Francesca De André ha infranto una delle regole imposte dal padre in occasione del suo ingresso al Grande Fratello 2019. Ormai sicura di non potersi tenere alla larga dall’argomento genitore, la ragazza ha infatti confidato agli altri concorrenti che Cristiano De André si sarebbe rifatto del tutto il viso. Tanto che all’amica Valentina Vignali ha rivelato che si sarebbe reso irriconoscibile. Esiste una diffida da parte di Cristiano nei confronti della figlia e non è escluso che riprenda a tuonare dopo aver saputo delle ultime parole della ragazza. Intanto questa sera Francesca dovrà vedersela con Guendalina Canessa, ex di Danieel Interrante e motivo di frequenti scontri televisivi con la figlia di Cristiano. Che cosa avrà da chiarire questa volta? A quanto pare dai suoi social si intuisce un suo prossimo ingresso nella Casa, per mettere a tacere l’ex rivale una volta per tutte.



