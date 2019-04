Francesca De Andrè/ Nostalgia per il fidanzato Giorgio Tambellini (Grande Fratello)

Francesca De Andrè e la lite con Mila Suarez

Francesca De Andrè si è già fatta conoscere al Grande Fratello 16 e non sono mancate le liti con qualche elemento della Casa. Sono volate parole grosse nelle ultime ore, ancora una volta fra la figlia di Cristiano De Andrè e Mila Suarez. Le due concorrenti hanno avuto da ridire nei giorni scorsi, per via dell’atteggiamento troppo leggero della marocchina. Francesca l’ha tacciata di essere un’oca giuliva, per poi accusarla di essere rifatta e persino stupida. Da che cosa è nato il grande scontro? Dalla conoscenza fra Francesca e Alex Belli, l’ex fidanzato della marocchina. Secondo la ragazza, Mila avrebbe distorto tutto quello che è successo con l’ex compagno e lo ha difeso a spada tratta, finendo per sollevare qualche sospetto nella Suarez. “Hai fatto due p@@@e così prima di entrare dalla porta rossa”, ha sottolineato Francesca ricordandole che la fashion blogger non ha chiuso davvero la porta al passato. Di contro la Suarez ha un sospetto: la De Andrè è stata inviata da Belli per colpirla? Clicca qui per guardare il video di Francesca De Andrè e Mila Suarez.

Francesca De Andrè, un’alleata da tenersi vicino

I concorrenti del Grande Fratello 2019 sembrano aver trovato in Francesca De Andrè un’alleata da tenersi vicino. In queste ultime ore in cui le liti fra la figlia d’arte e Mila Suarez non sono mancate, l’intero gruppo si è schierato a favore di Francesca ed ha messo alla berlina la marocchina. Una presa di posizione interessante, visto che la figlia di Cristiano De Andrè è entrata una settimana dopo rispetto a tutti i gieffini. Un segnale da non prendere sottogamba, sia perchè Francesca è riuscita ad entrare nelle grazie del gruppo senza aver fatto gesti eclatanti sia perché è riuscita in pochi istanti a spingere tutti verso lo scontro con Mila. Ed è anche per questo che diventa pericolosa, una potenziale bomba ad orologeria pronta a scoppiare contro tutto e tutti. Non è un caso infatti se in seguito alla lite fra Valentina Vignali e Alberico Lemme, Francesca sia stata una delle protagoniste dello sciopero successivo.

Una Pasqua movimentata

Una Pasqua movimentata per Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019. Fra le liti con Mila Suarez e la nostalgia di casa, la ragazza ha pensato a lungo a quanto le manchi il fidanzato Giorgio Tambellini. Il 35enne di Lucca è riuscito a rubarle il cuore e come ha rivelato Francesca in un’intervista al settimanale Oggi, è rimasto nell’ombra per un intero anno e per volere di entrambi. Francesca infatti ha cercato di evitare di finire nel vortice del dolore in cui è caduta negli anni passati, quando alcune relazioni scottanti le hanno lasciato l’amaro in bocca. Ed ecco che il nome di Giorgio spunta nelle giornate gieffine: la De Andrè è consapevole che l’effetto della Casa di Cinecittà stia facendo diventare l’assenza del fidanzato ancora più evidente. Dopo tutto ogni giorno ha il peso di una settimana all’interno del loft, dice alle altre ragazze. Nella vita al di fuori del reality infatti non ha mai sentito questa mancanza, che invece è spuntata negli ultimi giorni, subito dopo il suo ingresso nel programma. Clicca qui per guardare il video di Francesca De Andrè.



