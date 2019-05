Francesca, fidanzata di Achille Lauro/ Chi è? Beccati insieme a Roma: le foto

Dopo il caos scatenatosi durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, Achille Lauro torna al centro del gossip. Stavolta si parla di amore e di quella che, secondo il settimanale Spy, sarebbe la sua fidanzata. Il numero in edicola domani mostra, infatti, le prime foto esclusive del cantante Achille Lauro con un’affascinante ragazza mora il cui nome pare sia Francesca. Capelli corti, trucco evidente, tatuata: la ragazza nelle foto è accanto al noto trapper e a confermare che tra i due c’è qualcosa di più che una semplice amicizia sono gli atteggiamenti affettuosi palesati dallo scatto in questione. Tenerezze che non sono fatte in privato, bensì in pubblico. Achille Lauro e Francesca, nelle foto di Spy, si trovano infatti in un famoso ristorante di Roma.

Achille Lauro fidanzato: lei è Francesca?

Ma Francesca, se questo è davvero il suo nome, è la nuova fiamma di Achille Lauro oppure i due stanno insieme da più tempo? Solo qualche settimana fa, intervistato da Mara Venier a Domenica In, il cantante aveva dichiarato: «Sono fidanzato da parecchio», senza tuttavia fare nomi e quindi svelare l’identità della diretta interessata. Le foto spuntate oggi potrebbero essere proprio della ragazza della quale Lauro ha parlato nel corso dell’intervista. Al momento mancano conferme dal diretto interessato, che potrebbe però esporsi, anche per smentire il gossip, nelle prossime ore. In attesa di sue dichiarazioni, la bella Francesca rimane la prima indiziata come fidanzata di Achille Lauro.

