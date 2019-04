Francesca Fioretti e la figlia Vittoria/ La compagna di Astori: “Ci saremo, sempre”

Francesca Fioretti e la figlia Vittoria insieme su Instagram: la compagna di Davide Astori torna a postare su Instagram a un mese di distanza dall’ultima volta. E’ trascorso più di un anno dalla morte del capitano della Fiorentina, stroncato da un malore alla vigilia della sfida con l’Udinese, e il mondo del calcio si è stretto attorno a Francesca e alla piccola Vittoria. Proprio alla bimba è dedicato il nuovo post sui social network: «E poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre», questa la didascalia di una foto che le vede insieme. E non sono mancate le risposte dei followers: «Sei una grande donna e una grande mamma, ti ammiro molto!», «Anche Davide ci sarà sempre per te! Forza Francesca», «Davide sarà sempre con voi. Sei un grande esempio di donna e madre. Forza Francesca, continua anche tu a guardare il mondo, lui ci sarà sempre».

FRANCESCA FIORETTI E LA FIGLIA VITTORIA

«Per me ogni giorno è il 4 marzo, in ogni cosa che faccio penso che Davide non c’è più. Un anno straziante, difficile e impegnativo. Parlare di lui al passato per me è impossibile. Mi è caduta addosso una tragedia che però mi ha fatto trovare forze che non sapevo di avere» ha recentemente confessato Francesca Fioretti in un’intervista a Vanity Fair in cui ricordava così l’ex calciatore della Nazionale: «Un uomo eccezionale e riservato. Un bravo calciatori che si mostrava solo per la sua professione. Preferiva la vita reale». E la sua vita è completamente dedita alla piccola Vittoria: «Non sono riuscita ad arrivare in tempo alla messa dello scorso 4 marzo in ricordo di Davide perché a quell’ora ho accompagnato mia figlia a scuola, quando sono arrivata era già finita. Così sono andata di pomeriggio. C’è chi ha insinuato cose spiacevoli ma non mi hanno ferita».





