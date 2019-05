Francesca Francone, chi è moglie di Sananda Maitreya/ “Mi ha corteggiata per 6 anni”

Francesca Francone, moglie di Sananda Maitreya, è architetto, giornalista pubblicista e modella. Dei suoi inizi ha parlato a Italia Sì, perché corrispondo con l’inizio della sua relazione con l’artista newyorkese. «Io avevo 18 anni quando l’ho conosciuto, facevo il primo anno di università al Politecnico e facevo la modella». Un giorno l’agenzia per la quale lavorava le disse di andare al Festivalbar per alcune sfilate. Così è cambiata la sua vita: «Nel backstage ho conosciuto una ragazza che si occupava di lui e me lo ha presentato, non sapevo neppure chi fosse». Nello studio di Marco Liorni ha raccontato come è nato il loro amore. «All’epoca non c’erano cellulari, mi chiese il numero e mi mandava i fax. Aveva questa agendina bellissima con i numeri delle top model e lì scrisse il mio. Però per il fuso orario capitava che chiamava anche di notte e i miei genitori si arrabbiavano». Dopo averla corteggiata per sei anni, Sananda Maitreya è riuscito a conquistarla.

FRANCESCA FRANCONE, CHI È LA MOGLIE DI SANANDA MAITREYA

Francesca Francone e Sananda Maitreya si sono sposati ad Assisi il 30 giugno 2003. Sette anni dopo hanno avuto Francesco Mingus, il loro primo figlio, nel 2012 invece è nato Federico Elvis, secondo figlio della coppia. E pensare che all’inizio Francesca pensava che andassero troppo velocemente. «Io pensavo di dover raccontare di aver avuto una storia con una rockstar, non immaginavo questo. Dopo un mese mi chiese di convivere, mi sembrava prematuro. Mi disse di andare a Los Angeles, io l’ho convinto a venire a Milano perché avevo la famiglia qui». Ma in realtà erano sei anni che Sananda Maitreya la corteggiava: «Io ero piccola all’epoca e comunque abbiamo 13 anni di differenza. Nel 2001 quando era in Italia ci siamo incontrati…». E la loro vita è cambiata. «Pensavo fosse una scelta azzardata, invece mi ha chiesto di sposarlo e stiamo insieme da 18 anni. Ma come dice lui, nell’età di Hollywood siamo sposati da 50 anni».

