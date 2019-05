Francesca Gottardi, chi è?/ Giorgio Tambellini beccato con l’ex di Francesco Oppini

Cambiano i colori dei capelli e la forma ma non la sostanza, Giorgio Tambellini questa volta è stato beccato con un’altra donna, che non è Francesca de Andrè e, se vogliamo dirla tutta nemmeno la bella Roxi. Ieri la biondina è entrata in casa per incontrare la fidanzata di Giorgio e le due hanno avuto un battibecco un po’ di basso livello finendo oggi sulla bocca di tutti, ma se nelle prossime settimane fosse un’altra ad entrare nella casa, come reagirà Francesca De Andrè a quel punto? La misteriosa new entry in questa complicata situazione amorosa (o teatrino da dare in pasto al gossip) è Francesca Gottardi. Chi è? Semplice, la storica fidanzata di Francesco Oppini. I due sono stati insieme per sette anni e si sono lasciati sei mesi fa ormai, e adesso? A pubblicare le foto che li ritraggono insieme in un ristorante milanese è il settimanale Oggi che adesso si chiede quale sarà la reazione di Francesca De Andrè nella casa.

CHI E’ FRANCESCA GOTTARDI?

Bella, mora, in carriera, oltre questo si sa davvero poco della bella Francesca Gottardi che oltre ad essere nota per essere stata la compagna di Francesco Oppini, non ha davvero mai dato modo di discutere e di parlare di lei. Amante dello sport e del mare, sono tante le foto che sono presenti sul suo profilo Instagram e che la mostrano divisa tra divertimenti e posti esotici, ma cosa la lega a Giorgio Tambellini? E’ ancora presto per dirlo visto che il giovane è stato visto pochi giorni fa con un’altra e questo non fa altro che avallare l’idea di Valerio Merola che ospite a Mattino 5 ha parlato di una coppia un po’ troppo aperta rivolgendosi proprio a lui e Francesca De Andrè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA