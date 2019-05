FRANCESCA GOTTARDI, CHI È/ La mora ex di Oppini, sta con Giorgio Tambellini?

Giorgio Tambellini beccato con Francesca. Sì, ma non Francesca Francesca, quella giusta ossia la De Andrè, ma Francesca Gottardi. Il fidanzato della nipote di Faber, chiusa nella Casa del Grande fratello, sembra esserci ricascato. Probabilmente è solo imprudenza, dal momento che è la seconda volta che si lascia fotografare con un’altra donna (dopo Rosi Zamboni, ndr). Forse Giorgio ha tante amiche femmine; forse non c’è malizia nei suoi gesti. Oggi pubblica le foto del loro incontro, in cui si vede lui che circonda le spalle della bella Francesca. Niente abbracci prolungati o carezze equivoche: i due potrebbero essere soltanto buoni amici. Tanto più che – negli scatti – mostrano un sorriso a 32 denti, di quelli che sfoderi non per ammiccare, ma come segno di complicità. Della Gottardi, comunque, non si sa quasi nulla, se non che è stata fidanzata per un lungo periodo con Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti).

Giorgio Tambellini sta con Francesca Gottardi? Le reazioni dalla Casa

Intanto, dalla Casa del Gf, arrivano le prime reazioni. Guendalina Canessa si schiera con l’amica/nemica Francesca De Andrè, anche se non ci è mai andata d’accordo più di tanto. Ma tra coinquilini si litiga fin troppo, perciò Guenda mette da parte le incomprensioni: “Giorgino io ti ho sempre difeso“, commenta, rivolgendosi direttamente al fidanzato. “Ho appurato che la cosa con Rosi non è assolutamente vera, ho parlato anche con lei e fin qui tutto bene. Ma adesso ho saputo che te stai facendo un po’ il cogl*****no in giro, e se te tu fai il cogl*****no io ti devo spezzare il braccino, capito Giorgino?! Quindi vedi di non fare cavolate a giro! Ho promesso a Francesca che la difenderò e la proteggerò e tu Giorgino non le puoi far passare una settimana di mer**, poi una settimana bella e poi di nuovo una di mer**! Capito?”.

