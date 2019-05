Francesca Marino a Pomeriggio 5/ La campionessa di bodybuilding su Playboy Ucraina

Barbara d’Urso, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, ospita la bellissima Francesca Marino. 24enne siciliana, Francesca è una campionessa di bodybuilding bikini ma è anche una fotomodella. La Marino è stata infatti scelta come unica modella italiana per la realizzazione di un servizio fotografico per Playboy Ucraina. Nonostante il successo come modella, la sua prima e grande passione rimane quella per il bodybuilding che difende anche dalle critiche nel corso di un’intervista rilasciata a lasicilia.it. «Il bodybuilding – afferma la Marino – è una disciplina poco conosciuta e molto criticata, e specie se praticata da donne perché ritenuta prettamente maschile. E’ ritenuta “colpevole” di trasformare i corpi di bellissime donne in fisici dalle caratteristiche mascoline. Niente di più errato, è stata l’esaltazione di modelli sbagliati […] che ha portato la gente a credere che fosse […] quasi un “mostro”».

Francesca Marino, dal bodybuilding a Playboy Ucraina

La bella Francesca Marino – che al Pala Cavicchi di Roma, nel 2017, si è aggiudicata nella sua categoria la vittoria nel Ludus Maximus, il Gran Prix di Bodybuilding – ha tenuto a sottolineare come il segreto del successo in ogni campo sia l’impegno e il sacrificio. «La determinazione rimane la chiave del successo, in ogni ambito della vita. – ammette la sportiva e fotomodella, che conclude – Bisogna mantenere un’attitudine positiva. Se non ci si arrende e si continua a lottare per ciò in cui si crede, prima o poi, saremo in grado di influenzare e poi anche di cambiare tutto ciò che ci circonda».

