Francesca Tocca, Amici 2019/ La ballerina siciliana pronta a incantare

Francesca Tocca è una ragazza siciliana, precisamente di Catania, di trent’anni che ha studiato danza fin da piccola e che è nel corpo di ballo di Amici 2019. Alta (1.75 metri), bella e brava, a soli sedici anni sceglie di specializzarsi nei balli di coppia e inizia a danzare col ballerino allora diciottenne Raimondo Todaro, giovane siciliano che abbiamo già visto anche nella trasmissione Ballando con le stelle. La passione in comune tra i due comincia pian piano a non essere solo quella del ballo e i due diventano una coppia, fino a convivere per tre anni, aprire una scuola di danza insieme a Catania nel 2016, sposarsi e avere una bambina di nome Jasmine.

Francesca Tocca, Amici: da Maurizio Costanzo a Maria De Filippi

Nel 2015 Maria De Filippi contatta Francesca Tocca per proporle di far parte del corpo di ballerini professionisti della trasmissione Amici, non perché Francesca avesse già partecipato al programma come molti suoi colleghi, ma solo perché la moglie di Maurizio Costanzo aveva notato le sue grandi doti da ballerina. Le passioni e i lavori in cui è coinvolta Francesca sono molte e tutte ravvisabili nel suo profilo instagram, dalle foto dolci e tenere con la sua ormai famiglia a tre a quelle con i suoi colleghi professionisti in trasmissione. Insomma, amore e lavoro sono due parti di un corpo inscindibile nella vita di Francesca Tocca e di suo marito Raimondo Todaro, i due insieme infatti hanno anche conquistato il secondo posto del campionato italiano di danze latinoamericane.

