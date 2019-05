“Francesca Verdini ha lasciato Salvini”/ Gossip e urne: fake news o fine love story?

E in un giorno di maggio (non distante da un politicamente assai decisivo altro giorno di maggio, quello delle Elezioni Europee) un tweet squarcia la tranquillità – almeno quella personale – del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Secondo il “misterioso”, ma più volte azzeccato in passato, account social “Il Portaborse” la storia tra Francesca Verdini e Matteo Salvini sarebbe già giunta al capolinea due mesi dopo l’inizio della love story. «La Verdini ha lasciato Salvini. Avanti un’altra», poche parole che bastano però per creare un caso pronto ad “esplodere” nelle prossime ore, tra gossip e attesa pre elettorale. La bella e giovanissima figlia dell’ex senatore Denis Verdini era uscita allo scoperto assieme al leader della Lega due mesi fa, di fatto la prima compagna dopo la fine della lunga storia d’amore tra il Capitano e la conduttrice Elisa Isoardi.

VERDINI-SALVINI: FAKE NEWS O FINE STORIA?

Una storia – a parte i primi momenti e paparazzate sui giornali di gossip – rimasta sempre ai margini della vita pubblica di Salvini, come fortemente voluto da entrambi i protagonisti comunque riservati in tema di affetti intimi. Ora però la stilettata lanciata dall’account social rischia di generare un cortocircuito anche mediatico che per Salvini, in forte tensione con i compagni di Governo del M5s, potrebbe rivelarsi molto poco “simpatico” a pochi giorni dalle Elezioni. Potrebbe tranquillamente essere una fake news o solo un momento di crisi passeggera, oppure proprio la fine di una love story che con i suoi 18 anni di differenza tra la Verdini e il Capitano già aveva fatto piuttosto discutere nei mesi scorsi. Va detto che sul fronte politico, la presenza sempre maggiore di Salvini a Firenze (dove spesso torna in famiglia proprio la sua giovanissima fidanzata) proprio ieri era stato contenuto di un editoriale di Repubblica dove nulla veniva riferito su una eventuale “fine” della storia tra i due. Al netto di tutto, i rispettivi social per ora non confermano (né smentiscono) nulla..

