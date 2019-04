Francesco Benigno piange in tv/ “Ho sofferto tanto, Valentina mi ha cambiato”

Francesco Benigno, attore, regista e cantante italiano, protagonista di tante fiction di successo come La piovra, Ultimo, La squadra e film importanti come Mery per sempre, si è raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele. Ospite della puntata di Pasquetta di Storie Italiane, Francesco Benigno, accompagnato dalla sua attuale compagna Valentina Magazzù, con la quale conduce un programma TV, in onda nella regione Sicilia, dal titolo Nè arte nè parte show, non è riuscito a trattenere le acrime di fronte alle immagini dei suoi nipotini, Elodie e Francesco, ma anche della sua stessa vita. L’attore, infatti, ha aperto il suo cuore e ha svelato al pubblico della trasmissione di Raiuno di aver sofferto tanto nella propria vita. “Ho sofferto tanto per aver vissuto la perdita di mia madre e per aver avuto un padre violento. Poi c’è stata la fuga di casa… Dieci anni per strada mi hanno segnato molto nel carattere: ero diventato una persona con un atteggiamento prevenuto su tutto“, ha spiegato l’attore.

FRANCESCO BENIGNO: “L’AMORE DI VALENTINA MI HA CAMBIATO”

Tanto dolore aveva cambiato negativamente Francesco Benigno. L’attore, infatti, non nasconde i lati più difficili del suo carattere: “Ero arrivato a diventare una persona aggressiva, ma era stata la vita ad impormelo. Dieci anni per strada sono stati drammatici per me, in una Palermo degli anni ’80 in cui c’erano cento morti al mese e dovevi difenderti”, ha confessato. Tanti gli errori commessi nel corso degli anni e a farne le spese è stata soprattutto la sua carriera. L’attore, infatti, racconta di aver perso tante occasioni importanti che, ad oggi, pesano sul suo lavoro. All’improvviso, però, tutto è cambiato. Nella vita di Francesco Benigno è arrivata Valentina, una bellissima donna che è diventata la sua compagna e che è riuscita a farlo avvicinare alla fede: “sono cambiato grazie all’amore di Valentina che mi ha avvicinato alla fede” – confessa Benigno – “Ho incontrato Valentina casualmente a dei casting per un film che a breve girerò (spero) […] a volte nella vita succedono delle cose strane quando meno te lo aspetti!“, ha aggiunto. Un amore che ha regalato nuova serenità all’attore come riconosce anche la stessa Eleonora Daniele: “Vi siete stretti subito la mano, perchè è un amore bellissimo il vostro…”.

