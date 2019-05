Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a Temptation Vip?/ Dure parole contro la ex

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono ufficialmente una coppia. Nonostante stiano insieme da pochissimo tempo, si sarebbero già proposti per la nuova edizione di Temptation Island Vip, la seconda in chiave famosa dopo l’esordio dello scorso anno. I due infatti, si sono conosciuti proprio in Sardegna, registrando il programma che vedeva lui protagonista con la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, e lei alle prese con il “corteggiamento” di Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Il ragazzo tutto muscoli poi, ha partecipato come tentatore anche durante Sara Affi Fella). Francesco ha partecipato anche come tentatore nella prima edizione Vip, ma non ha avuto modo di partecipare attivamente alle dinamiche. “Lenticchio” sarebbe in grado di prendere parte al programma per la terza volta? La risposta è arrivata tra le frequenze di Radio Radio, nel corso dell’intervista con “Non succederà più”, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli. Sul web quindi, sono partite le prime indiscrezioni, compreso il nome della coppia.

Chiofalo-Fiordelisi a Temptation? Parole forti contro la ex

La conduttrice quindi, ha chiesto direttamente alla coppia se prenderebbe parte a Temptation Island Vip 2019. “È un programma difficile. Sono sincero, non lo so. Ci rifletterei sicuramente. A me non fa paura il programma, so che amo Antonella e mi comporterei benissimo. Io sento di non essermi comportato male a Temptation Island. Sono sicuro che lei mi sarebbe fedele. Sono sicuro dei miei sentimenti. Per me le altre non esistono. Non è un programma che mi spaventa”, ha confidato Francesco Chiofalo. Anche Antonella Fiordelisi si metterebbe in gioco anche se ha qualche piccolo dubbio: “Io non lo so. L’ho fatto come tentatrice, come fidanzata non so. Forse per vedere come si comporta sì, perché ancora non ce ne è stato modo”. Successivamente Chiofalo ha confidato di non avere ricevuto nemmeno una chiamata da Selvaggia Roma, durante il suo momento difficile: “Penso che il vero dispiacere per Selvaggia sia il fatto che io non sia morto. Quella ragazza mi odia, ce l’ha con il mondo. Secondo te lei è contenta che io adesso sto bene?”, poi ha concluso con parole veramente forti: “Non prendete mai esempio da donne come lei, sono il peggiore esempio di donne che possa esistere”.

