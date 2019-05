FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI FIDANZATI/ Lenticchio innamorato: la foto

Francesco Chiofalo alias “Lenticchio” è fidanzato? Sembrerebbe proprio di sì. L’ex protagonista di Temptation Island, la trasmissione di Canale 5 che aveva fatto emergere tutte le difficoltà della coppia composta con Selvaggia Roma fino a farla scoppiare, pare essersi nuovamente innamorato. Era proprio dalla fine della relazione con la sua compagna storica che Francesco aveva messo a tacere ogni voce sulla sua vita sentimentale. D’altronde il tempo per pensarci era stato ridotto: nei mesi scorsi, come saprà chi ha seguito gl ultimi sviluppi del gossip, Francesco ha infatti dovuto fare i conti con una brutta sorpresa, un tumore benigno, brillantemente asportato dall’equipe medica del San Camillo a Roma. Quel capitolo spaventoso della sua vita sembra essere adesso fortunatamente alle spalle. E il merito è anche della nuova metà di Francesco Chiofalo: chi è? Una sua vecchia conoscenza…

FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI STANNO INSIEME

Non si può dire che Temptation Island non abbia cambiato la vita di Francesco Chiofalo: prima la rottura con Selvaggia Roma, poi la grande popolarità che lo ha reso un personaggio molto apprezzato dal pubblico che lo ha adottato come “Lenticchio”, e adesso una nuova fidanzata conosciuta proprio all’interno del programma. Sì, perché l’amore di Francesco Chiofalo è Antonella Fiordelisi, che il 30enne ha conosciuto proprio all’interno del reality estivo di Canale 5. Tra di loro si può dire che all’epoca non scattò un colpo di fulmine: la bella napoletana, infatti, si era avvicinata a Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella. Ora però il suo cuore batte solo per Francesco Chiofalo, come ha confermato Uomini e Donne Magazine, in edicola eccezionalmente oggi. Selvaggia Roma deciderà di commentare la nuova relazione del suo ex?

© RIPRODUZIONE RISERVATA