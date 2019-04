Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono fidanzati?/ Gli indizi sui social…

Francesco Chiofalo fidanzato oppure no? Ormai da giorni si parla della vita privata dell’ex di Temptation Island e della bella Selvaggia Roma e se fino a qualche giorno fa qualcuno era pronto a scommettere che il romano avesse una liason con Federica Spano, adesso tutto è già cambiato. Le foto con Federica hanno lasciato spazio agli “indizi” sulla sua possibile relazione con Antonella Fiordelisi. La schermista è la fortunata fidanzata di Francesco Chiofalo? Sui social tutti sono pronti a scommettere di sì soprattutto dopo che il romano ha confermato sui social di essere innamorato ma senza fare il nome della sua nuova donzella. Quello che è certo è che per la prima volta Francesco Chiofalo sembra davvero interessata ad una ragazza che potrebbe essere definita importante rispetto alle altre arrivate dopo Selvaggia.

FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI COPPIA DELL’ESTATE?

Il volto noto di Temptation Island si è limitato a dire che si tratta di un volto conosciuto al pubblico di Uomini e Donne e sembra che la fortunata sia proprio Antonella Fiordelisi. I due non hanno confermato, né smentito la notizia, ma sembra che proprio una foto caricata sui social dalla bella ex corteggiatrice (e anche lei tentatrice a Temptation Island) ha messo in allerta il pubblico. Al centro dell’indizio schiacciante c’è proprio la mano del suo nuovo fidanzato che sembra riportare proprio i tatuaggi del famoso Lenticchio. Stessa cosa ha fatto quest’ultimo che postando le foto della mano sua neo fidanzata sembra confermare che si tratti proprio di Antonella. Non rimane che attendere la conferma ufficiale di quella che potrebbe essere la nuova coppia dell’estate.

