Francesco Chiofalo, sta male/ “Ho perso la sensibilità alla gamba e la vista…”

Francesco Chiofalo sta male. Sono passati ormai quattro mesi da quando l’ex protagonista di Temptation Island è stato sottoposto ad una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore. Dopo la paura e un periodo di riabilitazione, Francesco ha ripreso in mano la propria vita trovando anche l’amore. Chiofalo, infatti, si è fidanzato con Francesca Fiordelisi con la quale ha ritrovato il sorriso e la voglia di portare avanti progetti importanti. Francesco, infatti, ha sempre dichiarato di voler diventare padre e chissà che non riesca a realizzare il suo sogno. Prima di pensare a formare una famiglia, però, Chiofalo è concentrato sulla propria salute. Attraverso una serie di storie pubbicatee su Instagram, infatti, Francesco ha confessato che non sta attraversando un momento felice.

FRANCESCO CHIOFALO: “DEVO OPERARMI”

Francesco Chiofalo non sta ancora bene. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha confessato di aver perso la sensibilità alla gamba destra al punto da non riuscire più a guidare e di avere problemi anche alla vista che continuerebbe a diminuire. “ Purtroppo ho perso completamente la sensibilità alla gamba destra. Mi ci si potrebbe spegnere una sigaretta sopra e io non me ne accorgerei” – ha raccontato alle persone che lo seguono sui social – “Non ho più la percezione del pavimento sotto al piede quindi non posso più portare la macchina, ho messo i comandi al volante. Non posso neanche più portare la moto. Poi la vista purtroppo mi continua a calare vertiginosamente. Ho dovuto cambiare le lenti agli occhiali dopo l’operazione quattro volte. A breve dovrò fare un intervento al laser”, ha concluso.

