FRANCESCO FACCHINETTI E WILMA FAISSOL/ Con i figli Liv e Leone in tv (Domenica Live)

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol saranno per la prima volta ospiti nel salotto televisivo di Domenica Live di Barbara D’Urso. Il figlio del cantante dei Pooh sarà negli studi con tutta la sua famiglia al completo, visto che oltre alla moglie Wilma ci saranno anche i figli Leone e Liv. La coppia è felicemente sposata dal 2014: un amore che procede alla grande come ha raccontato la stessa Wilma Helena dalla pagine di Vanity Fair: “stavamo insieme già dalla fine del 2013, anche se per qualche mese non l’abbiamo detto quasi a nessuno. Comunque ora ci fermiamo. E non prendiamo il matrimonio con leggerezza. Abbiamo imparato dal passato quanto ci vuole pazienza, rispetto e amicizia: è qualcosa che stiamo costruendo e che non sarà sempre facile e divertente. Purtroppo siamo una generazione viziata, che accetta le sfide degli studi, della carriera, ma che di fronte alla prima sfida della convivenza non ha tempo da perdere nella costruzione diaria del amore”. Insieme hanno avuto due figli

Lady Facchinetti e la provocazione a Fedez

Nata in Brasile, Lady Facchinetti è una web star sui social dove si diverte a punzecchiare vip e non solo. Nelle ultime ore ha fatto divertire il pubblico dei social un suo commento sotto una foto di Fedez. Il rapper, in vacanza in Polinesia con la moglie Chiara Ferragni, ha postato una foto completamente nudo e coperto nelle parti intime da una conchiglia. Wilma ha prontamente commentato: “Chi ha fatto zoom per vedere se è tutto apposto alzi la mano” provocando così il rapper e il pubblico. Fedez non si è tirato indietro nel replicare a Lady Facchinetti con un emoticon sorridente! L’amore tra Francesco Facchinetti e Wilma è forte e diverse volte il rapper ha dedicato frasi alla sua compagna. Come quando sui social ha scritto: “Dicono tutti che i miracoli non esistono…BALLE, esistono eccome e a me n’è accaduto uno: incontrare la donna della mia vita. Senza mia moglie sarei solo un uomo mediocre!”.

Wilma Faissol: “Francesco Facchinetti è l’uomo più innamorato che abbia mai avuto”

Wilma Faissol parlando del marito Francesco Facchinetti ha dichiarato: ” l’uomo più innamorato di me che abbia mai avuto. Dietro l’apparenza da duro, con tutti i tatuaggi, e da playboy, pure nel numero di cellulare, è tenerissimo: è il marito migliore del mondo”. Un amore da cui sono nati due splendidi figli: Leone e la piccola Liv il cui nome è nato proprio da una frase del cantante. “Abbiamo deciso: Liv! Francesco dice sempre I live for you, Io vivo per te. Liv è un bell’omaggio a questo amore” ha raccontato la Faissol, che alcune settimane fa è stata protagonista di un divertentissimo scherzo organizzato con la complicità della Bonas Laura Cremaschi ai danni proprio del marito!



© RIPRODUZIONE RISERVATA