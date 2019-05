Francesco, figlio di Sal Da Vinci/ Chi è? Da Gomorra a The Voice of Italy 2019

Sul palco di The Voice of Italy 2019, in questa quarta ed ultima Blind Audition, arriva Francesco Da Vinci. Nome d’arte di Francesco Sorrentino, il cantante partenopeo è il figlio del noto Sal Da Vinci e quindi nipote di Mario Da Vinci. Venticinquenne di Napoli, Francesco ha portato sul palco di The Voice 2019 un suo inedito “L’ammore fa paura”, conquistando il sì di Elettra Lamborghini e Gué Pequeno. La scelta di Francesco è ricaduta su Gué, felice di averlo nel suo team. A fargli i complimenti anche Gigi D’Alessio, che ha già concluso il suo team ma che conosce Francesco “Da quando aveva 3 anni ed era piccolo così”. Lo accoglie infatti calorosamente, con tanto di abbraccio sul palco.

FRANCESCO DA VINCI A THE VOICE 2019

Francesco Da Vinci, che a The Voice of Italy 2019 ha conquistato un posto nel team di Gué Pequeno, è anche uin attore. Il figlio di Sal Da Vinci ha interpretato infatti ‘Mma, camorrista della “banda dei talebani” nella quarta serie di Gomorra. Ma ha anche firmato due brani della colonna sonora della serie intitolati “Sul io” e “Nun passa maje”, entrambi prodotti da Massimo D’Ambra. Scopriremo presto che riuscirà anche a conquistare uno dei sei posti disponibili nel team di Gué, diventando uno dei “best six” e continuano verso le battle, fase cruciale dello show.

© RIPRODUZIONE RISERVATA