Francesco Gabbani/ E’ un’altra cosa, il nuovo singolo è il nuovo tormentone estivo?

Il successo lo ha travolto con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con la sua Occidentali’s Karma, ma adesso Francesco Gabbani è pronto a tornare in pista proprio per riconquistare il suo pubblico dopo aver digerito la popolarità. Proprio nei mesi scorsi lo stesso cantante ha parlato di questa sorta di malessere che lo ha tenuto impegnato dopo l’arrivo di questo successo grande e coinvolgente, e sembra che tutta la sua energia sia finita in questo nuovo lavoro che, dopo qualche settimana di rumors, è stato finalmente confermato e ha preso forma nel singolo in uscita oggi, 10 maggio, con il titolo “È un’altra cosa”. Sarà il nuovo singolo a fare da fondamenta al nuovo album di inediti che, molto probabilmente, vedrà la luce alla fine di quest’anno o ancora prima, in autunno.

IL NUOVO SINGOLO DOPO DUE ANNI DI “SILENZIO”

Dalla pubblicazione di Magellano sono ormai passati due anni ma a partire da oggi, 10 maggio 2019, dopo un lungo periodo di silenzio e riflessione, Francesco Gabbani sarà di nuovo in rotazione radiofonica e proprio sui social ha lanciato una sorta di anteprima del suo brano con tanto di “locandina” che sono già state promosse dai suoi fan. Il brano, scritto da Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Francesco Bianconi (Baustelle), Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli, anticipa le atmosfere estive e sono già in molti che sono convinti che sarà proprio il suo il nuovo tormentone estivo del cantante ed ex vincitore del Festival di Sanremo. Il suo momento di “pausa” e di abbandono delle scene in un momento clou lo premierà o avrà l’effetto contrario a quello che lui avrebbe voluto e pensato? Lo scopriremo solo dal riscontro di questo nuovo singolo, il resto lo dirà il tempo.

Ecco il post del cantante:





