Francesco Monte e Giulia Salemi a Temptation Island Vip 2019?/ La prova del nove…

Tutto è pronto per il ritorno di Temptation Island sia nella versione nip che in quella vip che tanto ha conquistato il pubblico di Canale 5 l’anno scorso. In questi giorni il programma sta prendendo forma e la stessa Raffaella Mennoia ieri ha annunciato di essere alle prese con la scelta dei single che dovranno tentare le fidanzate delle nuove edizioni, ma tra queste ci sarà davvero la bella Giulia Salemi? In queste ultime ore si parla sempre più insistentemente della partecipazione della coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi come prova del nove del loro amore che va avanti a gonfie vele ormai da mesi, da quando, a fine 2018, si sono incontrati e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Da reality a reality spesso il passo è breve e proprio la loro potrebbe essere la coppia di punta dell’edizione 2019 prendendo di fatto in mano il testimone lasciato da Valeria Marini.

LA PARTECIPAZIONE A TEMPTATION ISLAND VIP COME PROVA DEL NOVE?

A lanciare il gossip del momento è il settimanale Oggi che proprio nel nuovo numero lancia la possibilità che la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Secondo l’articolo sembra che la coppia sarebbe stata contattata per partecipare all’edizione Vip di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore nato proprio nella casa di Cinecittà lo scorso inverno. A quanto pare il reality sui sentimenti andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5 dopo la versione nip, in partenza molto probabilmente a giugno, e al timone potrebbe esserci una new entry ovvero Ilary Blasi ormai regina dei reality ma nuova nell’universo di Fascino e possibile erede di Simona Ventura. Arriveranno le conferme ufficiali nei prossimi giorni? Ancora sembra un po’ presto ma mai dire mai.

