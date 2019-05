Francesco Monte e Giulia Salemi/ Festa con gli ex gieffini per i 31 anni di lui

Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più uniti e innamorati. Dopo aver trascorso insieme il primo Natale, il primo Capodanno, i giorno di San Valentino e il compeanno di lei, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 hanno festeggiato il 31esimo compleanno di lui. Ufficialmente inseme da quasi sei mesi, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di tanti ex concorrenti del Grande Fratello, degli amici, del padre e del fratello di Monte per festeggiare in grande stile i suoi 31 anni. Sempre più felice accanto al suo Francesco, Giulia Salemi ha dedicato numerose storie su Instagram al fidanzato ricordandogli i tanti momenti insieme già vissuti e organizzando una splendida festa a cui, tra gli altri, hanno partecipato anche Le Donatella, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Ivan Cattaneo, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Stefano Sala e molti altri.

FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI: “È STATA UNA BELLA SERATA”

Sia Francesco Monte che Giulia Salemi che tutti gli invitati alla festa di compleanno dell’ex tronista di Uomini e donne, su Instagram, hanno condiviso numerose foto e video della serata. Monte ha sfoggiato il migliore dei suoi sorrisi non nascondendo di essere davvero felice accanto alla Salemi che, di fronte ai dubbi e alle paure del suo attuale fidanzato, ancora scottato dalla fine della storia con Cecilia Rodriguez, non si è mai arresa, credendo fortemente nei propri sentimenti. Alla fine ha avuto ragione ed oggi Francesco è tornato a credere nell’amore. I due, infatti, oltre ad aver cominciato una convivenza e ad aver rifiutato di partecipare a Temptation Island per non mettere in pericolo la relazione, hanno anche tanti progetti insieme al punto che la bella influencer, di fronte alla possibiità di avere, in futuro, un figlio da Monte, ammette: “Mi piacerebbe moltissimo”. Lui, nel frattempo, ha ringraziato la fidanzata per la festa: “È stata una bella serata, Giulia ha fatto una bella sorpresa a tutti quanti. Grazie“.

