Francesco Monte e Giulia Salemi, figlio in arrivo?/ “Stiamo a vedere cosa succederà”

Figlio in arrivo per Francesco Monte e Giulia Salemi? Sono passati più di quattro mesi da quando l’ex tronista e la modella hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2018 dove si sono conosciuti e innamorati e, ad oggi, tra i due, procede tutto a gonfie vele. Reduci da un bellissimo periodo trascorso a Los Angeles in occasione del Coachella, Francesco e Giulia sono tornati in Italia per godersi la casa in cui hanno iniziato a convivere rendendo così importante la loro storia. Accanto a Giulia Salemi, Francesco Monte ha ritrovato la serenità e la fiducia nell’amore dopo la fine della sua lunga storia con Cecilia Rodriguez. Superati i dubbi iniziali, Monte, ai microfoni del settimanale Oggi, conferma l’intenzione di costruire qualcosa di importante con la fidanzata. “Con Giulia ho voglia di costruire qualcosa di importante, non è certamente una “storiella passeggera” la nostra, ma tutto si sta consolidando giorno per giorno. Per tutto quello che ci siamo raccontati e per i momenti che stiamo vivendo sono sicuro che arriveremo molto lontano. E’ una donna che è riuscita ad andare oltre i pregiudizi che la gente ha su di me, inoltre è una ragazza riflessiva e profonda. Una donna che non ha peli sulla lingua, e non ha paura di dire ciò che pensa e questo mi piace moltissimo”, spiega.

Francesco Monte e Giulia Salemi, figlio in arrivo? L’ex tronista si sbilancia

Giulia Salemi, dopo aver insistito, è riuscita a conquistare davvero il cuore di Francesco Monte. Anche l’influencer, ai microfoni del settimanale Oggi, racconta la sua felicità per la bellissima storia d’amore che sta vivendo. “Penso che siamo capitati entrambi nel posto giusto al momento giusto, era destino il nostro incontro. Fuori abbiamo scoperto di avere una grandissima complicità, molto più di quella che immaginavamo” – racconta la Salemi che poi aggiunge – “La famiglia di Francesco è nostra alleata, ci sostiene e crede molto nei nostri sentimenti. E’ un ragazzo d’altri tempi, umile, non si è montato la testa ed è di sani principi. Quello che mi piace tantissimo di lui é proprio il suo fortissimo legame con la famiglia e con le sue origini, sa essere uomo, fidanzato, amico e soprattutto sa come far sentire una donna amata e questa è una sensazione che avevo proprio bisogno di sentire”. Innamorati e uniti, dunque, Francesco e Giulia potrebbero presto sorprendere i fans annunciando una dolce notizia. Monte, infatti, non nasconde il desiderio di diventare padre. “Un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo, e poi nella vita il mio motto è “mai dire mai”, stiamo a vedere cosa succederà“, spiega l’ex tronista.

