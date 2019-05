Franco Terlizzi bacia Cristian Imparato/ Video: “L’ho fatto con tanti uomini!”

Franco Terlizzi e Cristian Imparato tornano in coppia a Mattino 5. Il primo deve commentare le nuove lacrime del figlio e il bacio con Gianmarco Onestini per il gioco voluto dal Grande Fratello, mentre il secondo deve chiarire il suo rapporto con Turchese Baracchi. Quest’ultima l’ho accusato di voler per forza far dire a Michael qualcosa che lui stesso non voleva ma alla fine tra risate e scherzi, sembra che sia Franco quello ormai in balia del pubblico e di quello che pensano di suo figlio. Il pugile sembra pronto a rimanere a passo con i tempi continuando a sottolineare che se il figlio fosse gay non ci sarebbe niente di male e anche quando si parla del bacio che lui ha dato a Gianmarco fa lo stesso incalzando addirittura Luca Onestini dicendogli: “Ma si sono baciati che male c’è, io l’ho fatto con tanti uomini!”.

IL BACIO TRA FRANCO TERLIZZI E CRISTIAN IMPARATO

Questa nuova apertura (forse un po’ esagerata) di Franco Terlizzi non fa altro che dare vita ad un allegro siparietto che spinge Cristian Imparato a rilanciare: “Anche noi ci baciamo…” e così si lancia sul pugile che non si tira indietro e si lascia baciare sulle labbra. Le risate non mancano ma Luca Onestini non ci sta e sembra un po’ infastidito da questo voler essere aperti ad ogni costo convinto che un uomo che ama le donne sarebbe un po’ infastidito nel pensare di baciare un uomo sulle labbra. Come andrà a finire questa questione e come arriverà alla finalissima del Grande Fratello il bel Michael Terlizzi? Lo scopriremo nelle prossime settimane sempre se il pubblico non deciderà alla fine di mandarlo a casa.

Ecco il video del momento:

Franco Terlizzi per spegnere tutte le polemiche sulla presunta omosessualità di suo figlio bacia in diretta a #Mattino5 Cristian Imparato! pic.twitter.com/ntlzGZ933b — Mattino5 (@mattino5) May 17, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA