Franco Terlizzi incontra il figlio Michael/ Entra nella casa del Grande Fratello 16

Franco Terlizzi tra i protagonisti della puntata di oggi, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello: l’ex pugile avrà un confronto con il figlio Michael Terlizzi, concorrente della sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso. Ultimamente Michael è stato preso di mira da parte degli altri coinquilini, Franco nel corso dei salotti televisivi di Canale 5 ha preso le sue difese: «Per me è bellissimo: per 32 anni abbiamo cercato di non fargli pesare questa storia che non si vede, a meno che non lo dica lui. Michael è normalissimo, mi spiace se qualcuno ha fatto ironia». Ma a fare parlare nell’ultimo periodo è stato il bacio tra Michael Terlizzi e Christian Imparato, con Franco che ha spesso sottolineato negli ultimi giorni che il figlio non è gay: «Mio figlio non è gay. Mi dà fastidio che lo insinuino perché è una bugia. Michael non ha problemi, è soltanto molto chiuso e insicuro». Cosa accadrà questa sera? Non ci resta che aspettare e vedere…

FRANCO TERLIZZI SUL FIGLIO MICHAEL: DA CHRISTIAN IMPARATO A ERICA PIAMONTE…

Sui social network si è acceso il dibattito su Michael Terlizzi, con molti utenti Twitter che hanno ventilato l’ipotesi che sia omosessualità. Nel corso di un’intervista a Domenica Live, Barbara D’Urso ha tenuto a ribadire un concetto a proposito di un’affermazione del gieffino (che i suoi famigliari possano soffrire credendolo gay, ndr): «Mi spiace perché è passato il messaggio che essere omosessuali può far piangere le famiglie». Franco ha sottolineato che non avrebbe alcun tipo di problema di fronte a un innamoramento di Michael per un uomo: «Assolutamente no, lui è mio figlio: ci mancherebbe!». Lo stesso ex pugile, ai microfoni di Nuovo, si era espresso così sul possibile feeling con Erica Piamonte: la concorrente del GF potrebbe conquistare il cuore del figlio, affermazioni che derivano dagli atteggiamenti all’interno della casa. Basti pensare al modo di giocare di Michael con la giovane fiorentina, anche se per il momento non sono stati registrati elementi chiari di un effettivo avvicinamento tra i due.

