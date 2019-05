Franco Terlizzi/ “Michael non è gay, malattia? Liberato grazie al GF” (Domenica Live)

Franco Terlizzi, papà del concorrente del Grande Fratello, Michael, sarà oggi ospite nell’ambito della nuova puntata di Domenica Live, su Canale 5. L’uomo torna ospite di Carmelita nello spazio dedicato al reality e con ogni probabilità avrà modo di replicare ancora una volta alle parole di Cristian Imparato, l’ultimo eliminato dal GF e anche lui oggi ospite del salotto pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset. Di recente Franco è stato il protagonista di una nuova intervista rilasciata al settimanale Di Più nel corso della quale è tornato a parlare inevitabilmente del figlio commentando le vicende che lo hanno visto coinvolto e soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni di Cristian Imparato e sulla malattia alle braccia del 32enne, la Sinostosi radio-ulnare, in passato fonte di problemi relazionali per Micheal Terlizzi. La malattia del figlio ha inciso molto anche sulla sua famiglia. Essendo rara, ha necessitato di cure specifiche e costose: “Ho anche dovuto chiedere alcuni prestiti, ma non mi è mai importato: per mio figlio avrei fatto qualsiasi cosa”, ha dichiarato l’ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. In merito alla possibilità di poter essere sottoposto ad una operazione, alla fine la famiglia ha deciso che ciò potesse essere evitato: “Sono convinto di aver fatto la scelta giusta”, ha spiegato Franco.

FRANCO TERLIZZI, LA PRESUNTA OMOSESSUALITÀ DEL FIGLIO MICHAEL

A causa della malattia rara di cui ne ha parlato anche con i suoi coinquilini al Grande Fratello, il giovane Michael Terlizzi ha subito anche del bullismo ma, spiega il padre Franco, grazie alla palestra è riuscito a superare questa sua chiusura: “si è fatto nuovi amici, ha trovato nuovi stimoli, ha ricominciato a uscire”. L’uomo si è poi spostato sulle dichiarazioni di Imparato e sulla presunta omosessualità del figlio. Franco Terlizzi ha quindi ribadito per l’ennesima volta che le cose non starebbero così ma che se anche così fosse, “non ci sarebbe problema”. Tuttavia, secondo l’ex pugile Micheal “ha avuto moltissime avventure anche se crede che non si è mai innamorato”. Ora Terlizzi senior non può che augurarsi che grazie alla partecipazione al Grande Fratello il figlio abbia “finalmente capito che può essere amato nonostante la sua malattia… Ora ne sono certo, si è finalmente ‘liberato’”, ha chiosato.

