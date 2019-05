Franco Terlizzi piange a Mattino5/ “Micheal gay? Cristian Imparato ha sbagliato”

Franco Terlizzi oggi ospite a Mattino 5 torna a parlare di suo figlio che lunedì scorso in casa lo ha accolto saltandogli al collo. Il loro legame sembra quasi viscerale e questo potrebbe essere non molto positivo, almeno secondo alcuni concorrenti della casa a cominciare da Cristian Imparato che teme proprio che il suo compagno di avventura non si apra abbastanza proprio per non deludere il padre e la famiglia. I suoi attacchi sono sotto gli occhi di tutti e proprio questo potrebbe aver causato la sua uscita dal programma. Franco racconta del suo rapporto con il figlio e piange a Mattino 5 e Federica Panicucci entra in gamba tesa per sostenerlo: “Tuo figlio è molto dolce ed è una persona squisita, questi attacchi e questo voler indagare sono davvero molto fastidiosi. Tuo figlio si difende da solo ma più di una volta abbiamo detto che comportamenti ai quali abbiamo assistito sono idioti e dobbiamo ribadirlo, ci vuole rispetto nei confronti delle persone“.

FEDERICA PANICUCCI DIFENDE MICHAEL TERLIZZI

La conduttrice naturalmente parlava del comportamento di Kikò Nalli all’interno della casa (e non solo) per via delle parole e delle risatine usate parlando del problema fisico di Michael Terlizzi. L’argomento si sposta poi sulla presunta omosessualità del giovane e dopo la clip riassuntiva delle parole di Cristian Imparato, Federica Panicucci torna all’attacco: “Io trovo spiacevole questo indagare sull’orientamento sessuale di qualcuno, anche chi se ne frega, questo chiacchiericcio, questo parlottare mi disturba molto“. Franco Terlizzi rilancia: “Io sono il padre che vuole bene a suo figlio. Mio figlio non lo è ma se lo fosse non c’è nessun problema. Mio figlio è un ragazzo molto rispettoso e dolce per questo andava da lui“. Della stessa idea è Alessandro Cecchi Paone che ha avuto modo di frequentare Michael Terlizzi. Il conduttore non conferma o smentisce il suo orientamento sessuale ma poi conferma che spesso chi è bello, muscolo e dolce come lui viene subito accostato all’omosessualità.

Ecco il video del momento:

"Anche se fosse gay non sarebbe un problema, io sono solo un padre che vuole bene a suo figlio"

"Anche se fosse gay non sarebbe un problema, io sono solo un padre che vuole bene a suo figlio"

Franco Terlizzi parlando di Michael in diretta a #Mattino5





