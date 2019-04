Gabriele Costanzo, chi è?/ Il figlio di Maria De Filippi: “Un ragazzo perbene!”

Gabriele Costanzo è figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Di recente, il ragazzo ha dedicato alla mamma delle dolcissime parole, condividendole su Instagram e pubblicando uno scatto che li ritrae insieme mentre sorridono abbracciati. “Perché noi siamo uno la forza dell’altro”, ha scritto. Un pensiero che ha commosso anche i follower che hanno condiviso l’affetto, pubblicando molti commenti: “E’ una donna al top non perché è un personaggio pubblico ma si vede che ha un cuore…”, scrive qualcuno. E ancora: “Il vero amore quello indelebile mamma e figlio. Stupendi”, “Hai una mamma speciale!”. Gabriele ha 27 anni ed è stato adottato nel 2004, quando aveva 12 anni. Tra la madre e il figlio c’è sempre stato un grandissimo affetto ed un forte feeling anche se, come ammesso dalla stessa conduttrice al Corriere della Sera: “Sono stata una mamma invadente. Poi è arrivato un momento in cui lui mi ha dato uno stop e ho fatto tre passi indietro, ma ho trovato il modo per informarmi comunque su quello che fa”.

Gabriele Costanzo, ecco chi è il figlio di Maria De Filippi

Attualmente Gabriele Costanzo lavora per la Fascino, società di produzione di mamma Maria De Filippi. Proprio per questo motivo, il giovane si vede spesso dietro le quinte dei programmi di successo della Queen, da C’è posta per te ad Amici e Uomini e Donne. Nonostante il giovane abbia due genitori famosi, lui non ama stare sotto i riflettori e proprio per questo motivo, preferisce condividere qualche scatto su Instagram, dove racconta le sue passioni ai follower. Proprio la conduttrice, intervistata dal marito, ha detto di suo figlio: “Gabriele è una cosa bella, è un ragazzo perbene, è onesto, è pulito, questi complimenti lui li sente adesso per la prima volta, non sono prodiga di complimenti, ti stupisce ogni giorno di più”. Lo scorso mese, il settimanale Chi ha anche svelato la nuova fidanzata di Gabriele, immortalandolo a Fregene con una ragazza che assomiglia moltissimo a Silvia Toffanin che però si chiama Francesca.

