Gabriele Marchetti/ Chi è concorrente Ciao Darwin paralizzato: “C’è qualche speranza”

La caduta durante la registrazione di Ciao Darwin 8 poteva costare caro a Gabriele Marchetti, ma l’incidente ai rulli del “Genodrome” rischia di lasciare un segno indelebile, perché il concorrente di 54 anni è rimasto paralizzato dal collo in giù. A darne notizia per primo il cugino Stefano Ambrosetti, che ha rivelato di provare «un grande rimorso» perché stato lui a proporre a Gabriele «di fare il provino per il programma». Lo ha raccontato al Corriere della Sera, che ha fornito l’identità della vittima dell’incidente. «Io l’ho messo in contatto con la produzione. Io gli ho detto “vai che ci divertiamo”. E ora…». Per i medici del Policlinico Umberto I le condizioni di Gabriele Marchetti è grave, ma forse non sono disperate. «Gambe e braccia hanno ancora sensibilità, avvertono una serie di scosse e quindi, malgrado lo schiacciamento di due vertebre, c’è qualche speranza di una ripresa in futuro».

GABRIELE MARCHETTI, CHI È CONCORRENTE CIAO DARWIN PARALIZZATO

Al fianco di Gabriele Marchetti c’è sempre sua moglie Sabrina. Il suo non è il primo incidente: c’è anche il caso di Deborah Bianchi, che si è fratturata la caviglia. Intanto la produzione di Ciao Darwin ha pubblicato un comunicato di vicinanza al concorrente, ma nessun ripensamento sulla messa in onda della puntata, confermata per il 10 maggio prossimo. «Il comunicato di vicinanza è arrivato giorni dopo. Ora, nessuno dica che non erano informati perché nell’ambulanza che ha trasportato Gabriele al pronto soccorso c’eravamo io e un collaboratore di Mediaset che ha saputo immediatamente della prima prognosi dei medici», ha dichiarato il cugino di Gabriele Marchetti. Il primo verdetto era infausto, ma la situazione potrebbe migliorare ed è questo che sperano sua moglie e i suoi familiari. Ci si appigliano, ignorando quanto accaduto nelle scorse ore, con commenti vergognosi e battute di cui avremmo fatto volentieri a meno.

