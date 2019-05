Gabriele Marchetti, concorrente a rischio paralisi/ Incidente Ciao Darwin, polemiche

Ciao Darwin 8 torna con una nuova puntata, ma il pensiero vola in primis all’incidente e a Gabriele Marchetti, il concorrente paralizzato dopo una brutta caduta avvenuta al Genodrome. L’incidente ai rulli ha provocato un danno piuttosto serio al 54enne, il quale ha riportato lo schiacciamento di due vertebre per il quale, come riportato da Yahoo, è stato operato. Lasciata la terapia intensiva, si sta dedicando alla riabilitazione, mentre divampano le polemiche sul programma. La sua partecipazione al gioco non è stata mostrata integralmente al pubblico nella scorsa puntata, ma il fatto che la produzione del programma abbia deciso di mandare in onda comunque la prova non è piaciuto a molti telespettatori. Gabriele Marchetti è apparso chiaramente nelle prime fasi del Genodrome, poi è scomparso nella prova dei rulli. La scena della caduta è stata tagliata, ma la sola messa in onda del Genodrome ha scatenato le polemiche in Rete. Intanto i rulli sono stati posti sotto sequestro dalla Procura di Roma che sta indagando sull’accaduto.

GABRIELE MARCHETTI, CONCORRENTE A RISCHIO PARALISI PER L’INCIDENTE A CIAO DARWIN

Intanto è massimo riserbo sulle condizioni di Gabriele Marchetti, il concorrente di Ciao Darwin 8 vittima di un brutto incidente durante una registrazione. Quel che si sa è che il 54enne romano ha lasciato il reparto di Terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma per cominciare la riabilitazione in un’altra struttura, l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia. Intanto circolano le testimonianze degli altri concorrenti. Come quella di Marta Morati, 22enne di Affi che partecipava alla registrazione di quella puntata. «Noi quel giorno non ci siamo accorti di nulla. Quando registrano il Genodrome dentro ci sono solo i 14 concorrenti in gara, tutti gli altri aspettano fuori». Nulla è filtrato all’esterno, «anche se la cosa doveva essere già molto grave». Marta ha saputo cos’era successo solo la mattina dopo. «Ci sono rimasta male anche se non mi ricordo di lui». Come riportato da Verona Settegiorni, ha spiegato che da quello che ha visto «tutto era però organizzato in sicurezza, non mi sembravano ci fossero cose rischiose».

Ecco il video. Quando arrivano i concorrenti al rullo ci sono 3 uomini (occhio al colore della camicia). Tra l’inizio e la fine ne sparisce uno: è l’uomo che si fa male con la camicia che va sull’arancione e dopo l’incidente, nessuno vuole più saltare#CiaoDarwin #CiaoDarwin8 pic.twitter.com/6ffkeQanUc — Francesco Ciaccia (@CIAfra73) May 3, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA