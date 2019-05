Gabriele Parpiglia chiede scusa a Barbara d’Urso/ “Ho sbagliato ma voglio cambiare”

“Voglio spostare in avanti le lancette, voglio cambiare tutto”, con queste parole Gabriele Parpiglia sui social mette una pietra sopra al passato e alle motivazioni che lo hanno portato ad allontanarsi da Barbara d’Urso prendendo spesso le distanze da lei e dal suo modo di lavorare. A quanto pare però il giornalista sa bene che “solo gli stupidi non cambiano idea” e lui non lo è ed è per questo che ha preso questa decisione. Ma cosa è successo di preciso? Sembra proprio che il momento che ha regalato al giornalista questa illuminazione è stato quello in cui Barbara d’Urso, parlando di Pamela Prati e del matrimonio saltato, vero o presunto che sia, ha non solo citato il settimanale Chi ma anche Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia dando merito al loro lavoro. Proprio questa sorta di soddisfazione lo ha commosso e lo ha spinto a rivalutare alcune cose e fare la prima mossa verso la conduttrice alla quale ha chiesto scusa “secco e diretto”, secondo quanto lui stesso scrive.

LE SCUSE DI GABRIELE PARPIGLIA

Ebbene sì, le scuse arrivano via social proprio da Gabriele Parpiglia che dopo la commozione dei primi minuti, ha deciso di regalare al pubblico questo lungo sfogo in cui al grido di “Solo gli stupidi non cambiano idea”, scrive: “Stavo guardando la trasmissione da casa e mi sono emozionato. Semplice. In modo onesto, naturale. Ed è bello che sia così. C’è la gratificazione, certo. C’è la certificazione di un buon lavoro, certo. Ma c’è qualcosa che va oltre e si chiama: rapporto umano. È risaputo che con Barbara da tempo ci siamo allontanati in modo brusco. È arrivato il momento di ammazzare quel tempo e lo faccio chiedendo scusa: secco e diretto“. Il giornalista non rivela i dettagli di quello che è successo e di quello che ha portato il loro rapporto alla rottura ma alla fine ammette di non avere poi poche colpe visto che scrive: “A volte quando c’è un muro davanti che non puoi superare e pensi di poter tenere tutto sotto controllo, rischi di sbattere e perdere. Io umanamente dinanzi a Barbata sono andato a sbattere. Inutile entrare nel privato dei fatti. È solo arrivato il momento di cambiare, di girare le lancette del tempo e farle andare avanti con un nuovo sorriso. Tutto qui“. Gabriele Parpiglia chiede a gran voce alla conduttrice di tornare indietro nel tempo, al momento in cui lei stessa lo ha portato in tv e il loro rapporto si divideva tra sorrisi e il privato con momenti e racconti di vita: “Ps: il muro e le cose della vita in questa situazione mi hanno fregato, ma ora butto giù a spallate tutto. Grazie Barbara per stasera“. Adesso tocca a lei rispondere….

