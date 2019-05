Gabriele Sbattella, L’Uomo Gatto/ Campione di Sarabanda: “Siate folli” (Ciao Darwin)

Gabriele Sbattella, in arte L’Uomo Gatto, torna in tv per popolare il parterre dei protagonisti della tv di Ciao Darwin – Terre desolate. Nato mediaticamente nei primi anni duemila a Sarabanda, il popolare programma musicale condotto da Enrico Papi, è stato il campione in carica per ben tre mesi, dopo aver sconfitto Max, uno dei protagonisti più forti di sempre. Per circa dodici settimane ha collezionato numerosi successi, oltre a una popolarità senza precedenti; ma il suo personaggio, a un certo punto, è stato sconfitto da Tiramisù al gioco finale del 7X30, in una puntata rimasta nella storia della televisione. Oggi Sbattella non ha perso la sua passione per la musica e di recente ha avuto un ruolo di primo piano nella sala Roof del Festival di Sanremo, così come egli stesso ha confermato a La Nuova Corrente. Ma qual è stata l’edizione che ha amato di più? “Ogni Sanremo ha una storia a sé – ha spiegato L’uomo Gatto nell’intervista – Ma ho un’edizione nel cuore, perché venivo da una vicenda personale e di salute dalla quale sto poco a poco uscendo, quella di due anni fa, quando ha vinto Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma. È l’edizione – conferma il singolare campione di Sarabanda – che mi rimane nel cuore perché è la prima volta che sono venuto a Sanremo”.

Gabriele Sbattella, “Sono molto timido. Ho un grandissimo timore di…”

Da quando ha ottenuto la popolarità a Sarabanda il mondo della tv è cambiato in maniera radicale. Ma cosa pensa L’Uomo Gatto dei talent show e delle speranze che regalano a tanti ragazzi che oggi sognano di intraprendere un percorso nel mondo della musica? “Io dico una cosa”, ha detto Gabriele Sbattella nell’intervista concessa a La Nuova Corrente, “chiaramente i tempi cambiano e possono andare avanti in peggio o in meglio, quello che consiglio a tutti coloro che vogliono partecipare a un talent o un programma televisivo – ha aggiunto l’amato Uomo Gatto di Sarabanda – è questo: siate sempre voi stessi, cercate di non avere paura quando andate di fronte a quelli che vi fanno il provino, non abbiate paura quando entrerete in studio se verrete presi a giocare, come ce l’ha avuta il sottoscritto. Io – ha aggiunto Sbattella – fondamentalmente non sembra, ma sono molto timido. Ho un grandissimo timore reverenziale di cose che sono più grandi di me dovuto da rispetto. Dico coltivate i vostri sogni -ha concluso infine l’ex campione di Sarabanda – faccio mie le parole di Steve Jobs: siate affamati, siate folli”. Come se la caverà L’Uomo Gatto nella nuova puntata di Ciao Darwin 8? Per scoprirlo non resta che seguire l’appuntamento in onda questa sera, su Canale 5, alle 21.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA