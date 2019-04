GAETANO ARENA/ Amico di Fabrizio Corona: “è una persona d’oro” (Grande Fratello 16)

Gaetano Arena è uno dei concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5. Questa settimana, per via delle festività di Pasqua 2019, il programma andrà in onda eccezionalmente martedì 23 aprile 2019 per poi ritornare alla solita collocazione televisiva: lunedì in prima serata. All’interno della casa in questi giorni Gaetano Arena ha catalizzato l’attenzione degli altri coinquilini rivelando di essere amico e collaboratore di un vip molto importante. “Sono molto amico e anche collaboratore di un noto personaggio famoso italiano che fa sempre tanto discutere, ma non posso dire chi è” dice Gaetano evitando inizialmente di fare il suo nome. Poco dopo cambia idea visto che a nominare il suo amico vip è Cristian Imparato, l’ex bambino prodigio di “Io Canto”. A questo punto Gaetano decide di raccontare tutta la verità condividendo con gli altri coinquilini la sua speciale amicizia con Fabrizio Corona.

Gaetano Arena: “Fabrizio Corona? Quante cose vorrei dirvi…”

“Quante cose vorrei dirvi ma non posso” dice Gaetano Arena ai coinquilini del Grande Fratello 16 dopo aver rivelato di essere non solo suo amico, ma anche un suo collaboratore stretto. A chi gli domanda se queste rivelazioni sono negative, Gaetano replica così: “Negative? No, anzi. Vi dico solo una cosa. È una persona vera veramente, è una persona d’oro”. L’amicizia tra Fabrizio Corona e Gaetano Arena diventa così oggetto di discussione all’interno della casa a pochi giorni dalla notizia del ritorno dell’ex paparazzo dei vip in prigione. Gaetano, proseguendo il suo racconto, fa anche un’altra rivelazione parlando di uno degli ultimi video pubblicati su Instagram da Corona in cui cade dalla bicicletta per le strade di Milano. “Il video, l’ho fatto io” rivela Gaetano, che invita i coinquilini a riguardarlo e a prestare attenzione alle risata a fine vide: “quello che ride, sono io. No, non lo ha fatto apposta. Giuro! C’è tutta una storia, non era preparato”.

Gaetano Arena si avvicina ad Erica?

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello 16 Gaetano Arena sembra non raccogliere molte consensi, in particolare dal pubblico femminile. Dopo il due di picche ricevuto da Martina Nasoni, il pirata metropolitano dagli occhi di ghiaccio sembrerebbe aver puntato un’altra ragazza. Si tratta di Erica a cui si è avvicinato sul divano mentre era intenta a chiacchierare con Ivana Icardi. Il bel misterioso si è avvicinato alle ragazze cercando subito un contatto fisico con la ex ragazza immagine che non sembra apprezzare particolarmente l’approccio di Gaetano; anzi Erica sembra abbastanza infastida al punto da volgere lo sguardo verso l’amica e coinquilina Ivana Icardi.



