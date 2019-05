Gaetano Arena confessioni hot su Erica Piamonte/ “Aveva le mutande bagnate…” (GF 16)

E’ scoppiata la passione tra Gaetano Arena ed Erica Piamonte all’interno della casa del Grande Fratello 16. Qualcosa tra i due però è andato storto considerando quanto successo durante l’ultima diretta del reality show condotto con grande successo da Barbara d’Urso su Canale 5. Durante la puntata, infatti, Gaetano Arena è stato smascherato dalla produzione del programma per aver raccontato alcuni particolari hot circa la loro “conoscenza”. L’amico di Fabrizio Corona nei filmati non solo diceva chiaramente di non essere particolarmente attratto dalla concorrente, ma si è lasciato anche andare ad una serie di commenti hot su quanto successo sotto le lenzuola con la bella Erica. Parole che, hanno fatto infuriare tutti i concorrenti, la padrona di casa Barbara d’Urso e la diretta interessata Erica che con le mani al volto ha commentato: “Ovviamente io mi volevo sotterrare…”. A replicare è Carmelita dallo studio che dice: “No, Erica non ti devi sotterrare tu”.

Gaetano Arena confessioni hot su Erica Piamonte

Hanno fatto discutere le confessioni hot di Gaetano Arena su Erica Piamonte. I due all’interno della casa del Grande Fratello 16 sono sempre più vicini e si sono lasciati andare a momenti di passione in camera da letto. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il collaboratore di Fabrizio Corona si è lasciato andare ad una serie di commenti hot su quanto successo con la bella concorrente. Una serie di frasi tra cui una su tutte considerata davvero di cattivo gusto nei confronti della ragazza: “aveva le mutande bagnate come se buttate in piscina” sarebbe la frase incriminata pronunciata dal ragazzo, che ha fatto arrabbiare i compagni Kikò, Gennaro e Gianmarco e la stessa Barbara D’urso che durante la diretta ha detto: “È quasi l’una di notte e non me la sento di mandarlo in onda”. Le confessioni hot di Gaetano Arena non sono state gradite nemmeno dai coinquilini; Gennaro Lillo in confessionale ha detto: “Tu stai comunicando una cosa intima e riservata di una donna, quindi l’ho trovato di pessimo gusto, bruttissimo e non da vero uomo. Per me gli uomini che hanno questo atteggiamento vogliono sentirsi forti e vogliono ostentare”.

Gaetano Arena: “é andato oltre”