Gaetano Arena “pronto a lasciare la casa”/ La confessione a Michael Terlizzi (GF 16)

Gaetano Arena è riuscito a rifarsi dopo il brutto stop vissuto al GF 16? Nella precedente diretta, il ragazzo si è ritrovato al centro delle polemiche per via di alcune parole piuttosto spinte e di quelle rivelazioni bollenti su Erica Piamonte che non sono piaciute alla conduttrice. Gaetano è finito nell’occhio del ciclone e la stessa Erica ha avuto qualche ora di smarrimento, convinta di non aver compreso fino in fondo chi avesse di fronte. Poi però ha deciso di fare marcia indietro e di cercare un punto d’incontro con il diretto interessato, piuttosto scocciato di essere stato etichettato come un rozzo senza moralità. Gaetano non era proprio in forma in quel momento, ma alla fine le ha fatto comprendere come in realtà la sua mancanza d’interesse nei suoi confronti fosse solo una finta. Forse per nascondere un sentimento nascente? Tutto è possibile, così come che Arena abbia deciso di cogliere la palla al balzo ed approfittare dell’ingenuità di Erica per evitare di uscire con il televoto. Fra i due intanto lo scoppio di passione c’è già stato anche in più di un’occasione: la ragazza ha preferito credere al suo intuito ed alla bontà del concorrente.

Gaetano Arena e il flirt con Erica

Settimana di baci al GF 2019 per Gaetano Arena, anche se questa sera potrebbe dover lasciare il gioco. Il suo bel sguardo non ha convinto molti spettatori fin dal suo ingresso nel reality e potrebbe pagare lo scotto di quanto accaduto nella scorsa diretta. Gaetano infatti si trova al televoto con concorrenti più o meno forti, oltre che con Erica Piamonte, con cui si è lanciato in diverse scene bollenti. Il dubbio è se entrambi i ragazzi stiano a questo punto giocando la carta della coppia nella speranza di poter rimanere in gara, soprattutto se si considera la presenza di Serena Rutelli e Michael Terlizzi in nomination. Ed è proprio con quest’ultimo che Gaetano ha fatto qualche ipotesi su chi potrebbe uscire. Entrambi sono certi di non riuscire a superare il televoto e forse solo Arena ha ragione di avere questo timore. “Sarebbe più giusto che tu rimanessi“, gli ha detto invece Michael, convinto che sarà lui a non sopravvivere al verdetto del pubblico. Non sapendo che in realtà fra i due è proprio lui ad aver conquistato la popolarità maggiore. Clicca qui per guardare il video di Gaetano Arena e Michael Terlizzi.

Pronto a lasciare la casa del Grande Fratello 16

Il flirt con Erica Piamonte non salverà Gaetano Arena, anche nel caso in cui dovesse rimanere al Grande Fratello 2019. Le chance che resti in gioco sono davvero poche, soprattutto se si considera che fino a qualche giorno fa sembrava sul punto di lasciare il reality. Questo desiderio non è emerso negli ultimi giorni, ma gli spettatori non dimenticano e di certo non favoriranno Arena, che finora è considerato sui social come uno degli invisibili della Casa. Lo stesso concorrente è consapevole di non aver dato nulla agli spettatori, a differenza di Serena Rutelli che ha una storia particolare alle spalle e persino se messo a confronto con Michael Terlizzi. “Sicuro che uscirà un maschio e quel maschio sarò io“, ha detto al figlio di Francone in questi giorni. La certezza di perdere al televoto comunque non ha influenzato il suo umore, tanto che Gaetano appare invece più rilassato rispetto al solito. Purtroppo alla fine ha ragione: durante queste settimane non ha condiviso molto della sua vita, non ha fatto rivelazioni importanti e se non avesse ricevuto una strigliata durante la scorsa puntata, forse ci saremmo persino dimenticati della sua presenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA