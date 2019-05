Gaetano Arena/ Video, preferisce Martina Nasoni a Erica Piamonte? (Grande Fratello)

Gaetano Arena ha vissuto momenti travagliati al Grande Fratello 2019, tanto che è arrivato ad ipotizzare di voler lasciare la Casa. Il flirt con Erica Piamonte gli è sfuggito di mano e come ha ripetuto più volte a Kikò Nalli, teme che la ragazza possa fare il passo più lungo della gamba. Non reggendo più la situazione che si è creata nella Casa, fra cui le numerose liti fra diversi concorrenti, ha scelto di rivelare in confessionale tutto il suo malessere. Dopo tutto ritiene di aver completato il suo percorso e forse di non avere più nulla da dare nel reality, nonostante rimanga ad oggi a tutti gli effetti uno dei pochi inquilini della Casa a passare inosservato agli occhi del pubblico. Erica però gli smuove qualcosa, anche se fatica ad ammetterlo ed ha negato tutto durante un recente confronto con la ragazza. Non sarà forse questo il motivo che lo ha spinto a cambiare idea, ma sembra che grazie alla Piamonte abbia ritrovato il sorriso. Nonostante questo, il suo pensiero è ancora diretto a Martina Nasoni, come se fosse in attesa di scoprire se il suo rapporto con Daniele Dal Moro crollerà in via definitiva.

Gaetano Arena e il flirt con Erica Piamonte

Tempo di chiarimenti al GF 16, anche per Gaetano Arena che di solito è il meno riflessivo del gruppo. Il concorrente infatti ha avuto modo di riflettere sul suo legame con Erica Piamonte in seguito ad una delle ultime notti, in cui i due si sono ritrovati pericolosamente vicini. Così tanto che Arena ha deciso di troncare tutto, per evitare un assalto ormonale in grado di fargli perdere la testa. Anche se la situazione era abbastanza chiara fin dall’inizio, ha scelto di sottolineare le sue motivazioni il giorno successivo, chiedendo ad Erica un confronto a tu per tu. Con un grande giro di parole finalmente è riuscito a dirle ciò che pensa: non prova lo stesso trasporto che vede nei suoi occhi, anche se l’attrazione fisica c’è tutta. E visto che non vuole ferirla, preferisce fermarsi prima, scegliendo di non dormire con lei per evitare qualsiasi “incidente” di percorso. Peccato che la ragazza non l’abbia presa così bene ed abbia mostrato subito il proprio fastidio: di fronte ad affermazioni del genere è solita raffreddarsi nell’arco di una sola giornata. La discussione fra i due è terminata con un abbraccio, ma forzato da parte di Erica. Clicca qui per guardare il video di Gaetano Arena e Erica Piamonte.

Pronto a lasciare il gioco?

Sono trascorse diverse settimane dall’inizio del Grande Fratello 2019 e nonostante le grandi premesse, di Gaetano Arena abbiamo visto davvero ben poco. Silenzioso più del previsto, assente di quello charme su cui ha calcato la mano in occasione del suo ingresso. L’impressione è che il concorrente si trovi fuori posto e che non riesca ad entrare in contatto con il resto del gruppo, anche se finora ha creato buoni rapporti con tutti. Il feeling che vede in Erica Piamonte poi potrebbe concludersi prima del previsto e proprio a causa del chiarimento che Gennaro ha richiesto alla ragazza. Se quest’ipotesi dovesse diventare reale, ad Arena rimangono ben pochi gieffini con cui parlare, fra cui Kikò Nalli e pochissimi altri. Per questo si prevede che l’ipotesi abbandono potrebbe ritornare nei pensieri del concorrente: accetterà davvero di pagare la penale pur di lasciare il gioco?



