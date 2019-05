GAETANO FRATELLO SERENA RUTELLI, CHI È/ Lunedì l’incontro al Grande Fratello 16?

Gaetano, il fratello biologico di Serena Rutelli, ha fatto il suo ufficiale esordio in tv. A Live non è la d’Urso, il ragazzo ha raccontato un po’ della sua complicata infanzia, dei suoi oltre 10 anni in una casa famiglia e del desiderio di incontrare le sue sorelle Monica e Serena. “Ho visto la mia mamma naturale solo una volta, in foto. – ha ammesso Gaetano in studio – Mi ha scritto sette anni fa, quando dovevo sposarmi. Voleva venire al mio matrimonio ma non l’ho invitata. Secondo me non è una mamma”. Parole che lunedì verranno sicuramente mostrate a Serena nella Casa del Grande Fratello 16 e alle quali potrebbe seguire un’altra sorpresa per la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Barbara d’Urso potrebbe dare a Gaetano la possibilità di entrare nella Casa e abbracciarla per la prima volta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il racconto di Gaetano a Live non è la d’Urso

Gaetano è pronto a raccontarsi a Live – Non è la D’Urso a un passo dal suo primo incontro con Serena Rutelli, la sorella che non ha mai conosciuto. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice, pronta a dare voce al suo dolore e a tutto ciò che oggi rappresenta per lui Serena. “Sono stato lasciato in collegio, l’età esatta non la ricordo”, spiega l’ospite di Barbara D’Urso. “In collegio sono rimasto per tanto tempo, più di dieci anni sicuramente. La mia mamma biologica? L’ho vista in foto, solo in foto. Poi sono stato adottato da mia zia (la sorella della sua mamma biologica, ndr), che mi ha dato quello che mi è mancato”. Ma cosa pensa oggi della donna che l’ha messo al mondo? “Secondo me non è una mamma. Ha provato a mettersi in contatto con me quando mi sono sposato, sette anni fa, voleva venire al mio matrimonio”. Gaetano svela inoltre di aver già provato a mettersi in contatto con le sue sorelle, ma i suoi assistenti sociali gliel’avrebbero impedito per motivi di sicurezza. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Presto il primo incontro?

Serena Rutelli è ormai a un passo dall’incontrare Gaetano, il fratello che non ha mai visto né sentito e che come lei e sua sorella Monica ha alle spalle un passato di abbandono. I due sono figli della stessa madre, ma se per Serena e Monica si sono aperte le porte dell’adozione da parte di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Gaetano è stato adottato qualche tempo prima da una zia materna, che l’ha cresciuto con amore e dedizione come se fosse suo figlio. Dopo la lettera che il ragazzo ha inviato a sua sorella nella casa del Grande Fratello 16 nelle scorse settimane, il momento dell’incontro è ormai vicino e sono in molti a scommettere che si terrà proprio in occasione della prossima puntata. È bene però ricordare che il loro incontro segnerà indelebilmente la vita di Serena, che aprirà quel capitolo legato alle sue origini – in particolare quelle materne – da cui fino a oggi ha cercato di mantenersi a debita distanza. Di questo e di molto altro questa sera l’amata Carmelita della tv parlerà a Live Non è la D’Urso. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Gaetano, il fratello di Serena Rutelli ospite a Live

Questa sera nel corso della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, ospite in studio della nostra ruspante Carmelita, ci sarà anche Gaetano il fratello di Serena Rutelli. La concorrente del Grande Fratello 2019, dopo avere ricevuto la lettera della mamma naturale e avere negato di volerla incontrare, ha letto la missiva del fratello, portandola in Casa con lei ed affermando di volerlo incontrare per un caffè una volta terminato il programma. La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha incontrato i genitori adottivi da piccola. All’età di sette anni infatti, il padre ha portato lei e la sorella minore a vivere in una casa famiglia. Per fortuna, dopo l’adozione le cose sono radicalmente cambiate in meglio e le due bimbe, sono cresciute in mezzo all’amore di cui ogni bambino necessita dalla nascita. Dopo avere scoperto di essere anche zia, Serena ha mostrato notevole curiosità nei confronti di suo fratello che questa sera, esprimerà le sue emozioni a caldo nel programma condotto da Barbara d’Urso nella prima serata di oggi, mercoledì 15 maggio 2019.

Gaetano ospite di Barbara D’Urso nel corso di Live, organizzerà una sorpresa per la sorella Serena?

Gaetano farà in modo di aggiungere un altro importante tassello nella vita della Rutelli, parlando di come sono andate le cose anche per lui, che ha avuto lo stesso destino della sorella attualmente dentro la Casa del Grande Fratello 2019. Come ben saprete, Serena non ha mai visto il fratello e, nel corso degli anni, fino ad oggi non aveva nemmeno ricevuto sue notizie. Oggi il ragazzo è padre di due bambine e, proprio per il suo passato, ha giurato di volerle crescere nel miglior modo possibile, donando loro moltissimo affetto e tutto l’amore di cui hanno bisogno. Nonostante Serena e Gaetano non si siano mai conosciuti, tra loro esiste un legame indissolubile, nati dalla stessa madre e con una dolorosissima infanzia alle spalle. E così, dopo avere portato alla luce la storia di Paola Caruso, facendole incontrare la mamma biologica, la conduttrice avrà sicuramente modo di fare riabbracciare anche i due fratelli, forse ancor prima che il reality show finisca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA