Gaetano parla con Francesca/ Grande Fratello 2019: “Dettagli intimi? L’ho fatto per…”

Gaetano Arena ha raccontato tutti i dettagli intimi del suo avvicinamento con Erica Piamonte. Inutile dire che questo scivolone, con molta probabilità gli costerà l’uscita dalla Casa del Grande Fratello 2019. Il 22enne infatti, è in nomination proprio contro Erica, Michael Terlizzi e Serena Rutelli. Considerando il terzetto di amici schierati, molto amati dal pubblico fuori, dubitiamo possa avere qualche speranza di rimanere in gioco. Il ragazzo che pensa di avere uno sguardo magnetico, si è confidato con Francesca De Andrè, raccontandole il reale motivo per cui si era aperto con gli altri, parlando in dettaglio di alcuni particolari intimi. “Gennaro è diverso da me, ma so che ho sbagliato”, così esordito Arena. Il gieffino ha dichiarato di essere un irrimediabile ingenuo, motivo per il quale si è lasciato andare a certe confessioni hot ai danni di Erica: “L’ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?”.

Grande Fratello 2019, Gaetano Arena eliminato per colpa dello “scivolone”?

Nel corso della giornata di ieri, Gaetano Arena ha cercato di rimediare al suo sbaglio, tappezzando di biglietti di scuse la camera di Erica Piamonte. I ragazzi hanno cercato il chiarimento anche dopo la puntata e la ragazza ha ribadito di non avere esagerato mostrando il suo dissenso: “Io ho solo detto ‘ mi vorrei sotterrare’!”. Poi la giovane ha spiegato quale sia stato il suo principale fastidio e la sensazione di far trapelare dettagli intimi a tutti, specie ai suoi genitori: “Io non ho un rapporto di confidenza con loro!”, ha continuato. “Io non volevo calcare la mano ma una frase la dovevo dire!”, ha proseguito Erica. Cosa succederà il prossimo lunedì sera? Gaetano sarà costretto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello 2019 per colpa di questo scivolone? Del resto proprio il modello aveva confidato di volere lasciare il gioco e quindi, facendo leva pure sulla sua indecisione, ci potrebbero essere serie possibilità che possa tornarsene in quel di Milano, imparando anche una bella lezione di vita.

