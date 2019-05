Game of Thonres 8, Trono di Spade/ Gaffe nel gran finale con bottiglietta di plastica

TRONO DI SPADE 8: ALTRA GAFFE, BOTTIGLIA DI PLATICA NEL SET DI GAME OF THRONES

Game of Thrones è giunto al termine per la tristezza di tutti i fans che speravano di poter continuare a seguire le avventure dei loro personaggi preferiti ancora per un po’. L’ottava ed ultima stagione del Trono di Spade, però, è stata contraddistinta anche da alcune gaffe. Dopo la presenza della tazza di Starbucks, nel sesto ed ultimo episodio della serie è apparsa una bottiglietta di plastica. I fans più attenti, infatti, hanno notato che, in un momento del gran finale, ai piedi dell’attore John Bradley, che interpreta Samwell Tarly, è apparsa una bottiglietta di plastica piena d’acqua. Una gaffe che ripete quella del quarto episodio quando una tazza di Starbucks è stata dimenticata nella scena in cui Daenerys osservava la gente del Nord festeggiare Jon Snow. A detta dei fans si tratta di errori imperdonabili per una serie così importante. A commentare la prima gaffe era stata proprio la multinazionale che, su Twitter, aveva commentato: “Ad essere sinceri siamo sorpresi che non abbia ordinato un Dragon Drink”. Sulla disattenzione che ha caratterizzato l’ultimo episodio, arriverà un’altra spiegazione?

GAME OF THRONES 8: IL FINALE DEL TRONO DI SPADE DIVIDE I FANS

Il finale di Game of Thrones divide i fan. Da una parte ci sono quelli che hanno apprezzato la scelta degli sceneggiatori di non far salire sull’ambito trono nè Daenerys nè Jon Snow e, dall’atra, ci sono quelli che non hanno gradito l’evoluzione negativa di Daenerys che, nell’ultima stagione, ha tirato fuori la parte più scura di se stessa sterminando la popolazione di Approdo del Re al punto che Jon Snow non ha avuto altra scelta che ucciderla. A difendere l’evoluzione di Daenerys è proprio Emilia Clarke che, dopo averla salutata con un post su Instagram, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Entertainment Weekly, ha dichiarato: “Lei ha iniziato questo percorso genuinamente, con le migliori intenzioni e la speranza che tutto sarebbe andato per il meglio. Ha dovuto sopportare così tanto, il suo dovere, il dolore e la sofferenza. All’improvviso, però, quelle stesse persone che credevano in lei cambiano idea e decidono che non l’accettano più. Ma Dany, ormai, ha già oltrepassato ogni limite. Ha già ucciso così tante persone, non può semplicemente tornare indietro“.

