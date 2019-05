GAME OF THRONES 8, TRONO DI SPADE/ Jaime vuole uccidere Cersei?

Il gran finale di Game of Thrones 8 si avvicina. I fans della serie cult HBO hanno a disposizione solo due episodi prima di salutare definitivamente la serie che, con le sette stagioni precedenti, ha conquistato milioni di fans in tutto il mondo. Il quinto episodio che andrà in onda nella notte tra domenica e lunedì prossimi, stando alle prime anticipazioni, sarà ricco di colpi di scena e lascerà con il fiato sospeso i telespettatori. Nei primi quattro episodi dell’ottava ed ultima stagione del Trono di Spade, le sorprese non sono mancate. Morti, feriti, battaglie e sorprese hanno incollato già milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, ma gli spoiler inducono a credere che il meglio deve ancora arrivare. Tra le scene che hanno fatto impazzire i fans c’è la passione dalla quale si sono fatti travolgere Jaime e Brienne. Jaime sembrava pronto a vivere la sua storia con Brienne, ma nel corso del quarto episodio, ha deciso di lasciare Brienne e tornare da Cersei. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione? Secondo i fans che seguono la serie sin dalla prima stagione, Jaime vuole salvare i suoi cari uccidendo Cersei.

Game of Thrones 8: Gwendoline Christie su Brienne

Cosa accadrà, dunque, tra Brienne e Jaime negli ultimi episodi di Game of Thrones 8? Non è escluso che a morire possa essere proprio Jaime, magari per mano di Cersei che ha chiesto a Bronn di uccidere i suoi fratelli. Il quinto episodio del Trono di Spade 8, dunque, sarà caratterizzato dal confronto tra i gemelli Lannister? Cosa ne sarà, invece, di Brienne? A svelare qualcosa in più è Gwendoline Christie, l’attrice che indossa i panni di Brienne di Tarth ne Il Trono di Spade dal 2011. “È importante per Brienne il modo in cui ha scoperto nuovi lati della vita mai esplorati fino ad oggi. È una donna anticonvenzionale e mi piace che abbia scelto di crescere in maniera diversa. Brienne non è solo una combattente, è una donna ed è giusto avere da parte sua certi desideri. Perché non esplorare il suo lato più intimo? Anche se personalmente ho sempre voluto Brienne insieme a Daenerys: sarebbe stato fantastico!”, ha dichiarato l‘attrice.

