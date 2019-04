Game of Thrones 8, Trono di Spade/ Jerome Flynn: “I prossimi episodi? Saranno epici!”

Nelle passate giornate, in occasione del Comicon 2019 di Napoli gli estimatori di Game of Thrones 8 sono intervenuti in massa. All’evento infatti, era presente anche Jerome Flynn, ossia Sir Bronn della Acque Nere de Il Trono di Spade. L’attore è sempre stato tra i personaggi più amati dal pubblico che segue con passione la saga. Durante i primi due episodi dell’ottava stagione del Trono di Spade, proprio di lui non abbiamo sentito parlare molto. Anche nell’episodio d’esordio della nuova stagione è venuto fuori perché incaricato da Cercei di ammazzare i fratelli Lannister. Bronn è stato per parecchio tempo il braccio destro di Jaime Lannister ma, nonostante sia molto simpatico, è sempre apparso anche eccessivamente bramoso. Ed infatti, ancor prima di divenire Sir delle Acque Nere, Bronn è nato come un effettivo mercenario e questo, gli ammiratori della serie lo ricordano bene e lo tengono anche in considerazione.

Trono di Spade 8, le anticipazioni di Jerome Flynn

A questo punto, una domanda sorge spontanea: fino a che punto si spingerà Sir Bronn per appagare la sua immensa sete di potere? Girerà le spalle a Jaime? Proprio a Jerome Flynn è stato domandato a Napoli di anticipare qualche dettaglio dei nuovi episodi de Il Trono di Spade e, le sue brevi parole hanno mandato il pubblico in delirio. L’episodio 8×03 per esempio, è risultato già essere tra i più attesi di sempre. Nella puntata di GOT trasmessa nella giornata di domenica infatti, avete avuto modo di vedere proprio l’esercito reclutato a Grande Inverno imbattersi contro il Re della Notte. L’imponente battaglia, che tanti si aspettavano di vedere sul finale, è stata invece il punto centrale del terzo episodio della saga. In questo modo, visti i presupposti, tutto potrebbe seriamente accadere. Durante il Comicon quindi, l’attore ha raccontato qualche indiscrezione: “Quello che posso dire è che i prossimi episodi saranno epici”, ha confidato Jerome. Pochissime parole le sue, ma sono bastate per mandare gli estimatori in visibilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA