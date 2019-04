Game of Thrones 8, Trono di spade/ Jon Snow vero erede del trono?

Il primo e il secondo episodio di Game of Thrones 8 non hanno deluso le aspettative dei fans de Il trono di spade che seguono l’utima stagione della serie rivelazione degli utimi anni, ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata a partire dal 22 aprile. Il terzo episodio de Il trono di spade 8 andrà in onda lunedì 29 aprile e avrà al centro dell’episodio la battaglia vera e propria. Il secondo episodio di Game of Thrones 8 che si è concluso con la confessione di Jon a Daenerys a cui ha rivelato il suo vero nome, ha preparato i fans di tutto il mondo della serie alla battagia che sarà al centro del terzo e imperdibile episodio in cui lo scontro tra vivi e morti entrerà nel vivo. Draghi volanti, frecce infuocate e decisioni difficii incolleranno milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. L’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones è formata da soli sei episodi e la domanda che tutti già si fanno è: chi morirà?

Game of Thrones 8: qual’è il futuro di Jon Snow?

Tutto cambia per i protagonisti di Game of Thrones 8 dopo la rivelazione di Samwell Tarly a Jon Snow che ha scoperto le sue vere origini. Sam ha rivelato la verità a Jon nella cripta di Grande Inverno, proprio di fronte al monumento funebre di Ned Stark che Jon, fino a quel momento, pensava fosse suo padre. Una confessione che spezza in due Jon: da una parte la voglia di vivere la sua storia d’amore, appena nata, con Daenerys e, dall’altra, la voglia di conquistare ciò che gli spetta di diritto. Jon Snow, però, da sempre fedele ai propri ideali, non ha alcuna intenzione di tradire le persone a lui vicine solo per brama di potere. Sam, però, gli fa notare che esattamente quello che ha fatto Daenerys che ha mandato a morte sia suo padre che suo fratello. Jon, però, non sembra intenzionato a dare ascolto a Sam anche se è consapevole che tutto è cambiato. Cosa accadrà, dunque, tra Jon e Daenerys? Il finale di Gane of Thrones 8, dunque, sarà totalmente dedicato alla decisione di Jon Snow?

