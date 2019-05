GAME OF THRONES 8, TRONO DI SPADE/ La tazza di Starbucks? HBO spiega tutto

Il quarto episodio di Game of Thrones 8 ha dato ufficialmente il via al gran finale del Trono di Spade. Mancano solo due episodi alla fine della serie cult di HBO e le sorprese e i colpi di scena saranno ancora tanti. Tuttavia, in attesa del quinto episodio, i fans continuano a commentare l’errore commesso dalla produzione. Nekk’episodio “The last of the Starks”, infatti, è apparso un elemento che non ha nulla a che vedere con l’ambientazione fantasy/medievale della serie. I fans della serie, infatti, sono rimasti scioccati di fronte ad un bicchiere di Starbucks apparso nel banchetto organizzato per festeggiare la vittoria sugli Estranei nel castello di Grande Inverno. Il bicchiere è stato posizionato proprio di fronte a Daenerys e a spiegare l’errore è stato HBO che ha così commentato l’accaduto: “Il latte apparso all’interno nell’episodio chiaramente è stato uno sbaglio. Daenerys aveva richiesto un tè alle erbe”.

GAME OF TRHONES 8: STEPHEN KING IPOTIZZA IL FINALE

Come finirà Game of Thrones 8? Cosa accadrà nell’utimo episodio dell’ottava ed ultima stagione del Trono di spade? I fans di tutto il mondo della serie cult si stanno lasciando andare a diverse ipotesi. Nelle utime ore, però, anche Stephen King, tra i più grandi autori viventi di letteratura fantasy, ha condiviso con i propri fans il suo pensiero su quello che potrebbe essere il finae di Game of Thrones. “Supponiamo soo per un momento che Jon e Dani muoiano entrambi” – scrive Stephen King – “insieme a Cersei ovviamente. Supponiamo che soo per un momento, che un certo piccoo uomo con un grande cuore finisca di sedere su trono di spade”. L’ipotesi dello scrittore ha colpito i fans della serie di cui motli non si sono detti d’accordo con lui. King, così, coglie l’occasione anche per fare autoironia sulla propria previsione: “Ovviamente per anni alcuni mi hanno detto che non so come far finire una storia, quindi…”, scrive su Twitter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA