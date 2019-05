Game of Thrones 8, Trono di Spade/ Missandei: l’invito alla Regina verrà accolto?

Game of Thrones 8, nuove perdite per Daenerys Targaryen del Trono di Spade

Daenerys Targaryen nel corso dell’ultima stagione del Trono di Spade, prosegue con la perdita di persone a cui tiene. Dopo Jorah Mormont è toccato anche al drago Rhaegal e poi alla fedele Missandei. Proprio lei è stata imprigionata da Euron Greyjoy, che ha tenuto un’imboscata alla squadra degli Immacolati, rischiando di ammazzare anche Verme Grigio, Tyrion e Varys. Prima di farla ghigliottinare dalla Montagna, Cersei ha chiesto a Missandei di pronunciare le sue ultime parole. La piccola ancella, presente ne Il Trono di Spade fin dalla sua terza stagione, ha quindi deciso di pronunciare solamente “Dracarys”, il famoso urlo di battaglia di Daenerys. Come mai ha voluto affermare proprio questa parola invece di qualsiasi altra? Ed infatti i sostenitori accaniti di GOT, si sarebbero aspettati una dichiarazione d’amore nei confronti di Verme Grigio. Oppure, in alternativa, delle sincere parole di gratitudine nei riguardi della sua liberatrice. Quale è stato l’ultimo messaggio che ha voluto diffondere la giovanissima Missandei?

Il messaggio di Missandei del Trono di Spade 8

Pronunciando chiaramente la parola “Dracarys”, la giovane Missandei ha sollecitato Daenerys e il suo amato Verme Grigio a fare di tutto per mettere fine alla vita di Cersei e Euron. Missandei ha effettivamente suggerito alla Madre dei Draghi e al leader degli Immacolati, di disintegrare Approdo del Re, a dispetto del piano introduttivo decretato a Grande Inverno. Oppure quello di non demolire la Capitale dove dimorare Il Trono di Spade. Un comunicato che certamente avrà dei risvolti interessanti nel piano di Danerys, ora più che mai certa di volere distruggere Cersei. Nonostante la mancanza di draghi, è attualmente in vantaggio per merito dell’arma fabbricata da Qyburn e grazie all’ausilio delle flotte di Euron, diventato intanto suo partner. “Missandei sa che la sua vita è finita e così invita la sua Regina a bruciare tutti per vendicarla”, queste le parole del creatore di Game of Thrones David Benioff.

