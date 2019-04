GAME OF THRONES: INIZIA ULTIMA STAGIONE DE IL TRONO DI SPADE IN ITALIANO

Sky Atlantic apre le porte a Il Trono di Spade 8 (Game of Thrones), al via nella seconda serata di oggi, 22 aprile 2019, con le puntate in italiano. Verrà trasmesso il primo episodio, dal titolo “Grande Inverno“. Ottava ed ultima stagione della serie tv cult che ha tenuto incollati milioni di telespettatori e che in America ha già sfornato il secondo appuntamento. Gli appassionati che desiderano assistere agli episodi doppiati hanno atteso con ansia il giorno di Pasquetta, tenendosi alla larga da possibili spoiler sulla trama in corso. Di novità ce ne saranno davvero tante, come la possibilità che Kit Harington ed il suo Jon Snow diventi il nuovo Padre dei Draghi, grazie all’unione con la Distruttrice di Catene e Madre dei Draghi, Daenerys. “Se tutto va bene sarò padre”, ha svelato infatti l’attore, come ricorda SkyTg24. Non sappiamo però se la sua frase si riferisca ad un lieto evento effettivo. Sappiamo però dalle parole di George R.R. Martin che il gran finale che ci attende in quest’ottavo capitolo non sarà molto diverso da quello raccontato nei libri. Il dubbio riguarda ovviamente chi riuscirà a sopravvivere alla guerra in corso e chi invece se la darà a gambe, oppure semplicemente perderà la vita. Dobbiamo forse aspettarci delle differenze per quanto riguarda i personaggi minori, anche se secondo le previsioni dello scrittore americano, i fan si lanceranno subito in un dibattito per discutere quale delle due versioni sarà la migliore. Intanto Maisie Williams ha gettato poco tempo fa nel panico tutti i fan per via di uno spoiler rilasciato al The Tonight Show di Jimmy Fallon. L’attrice ha infatti rivelato al presentatore che la sua Arya non sarebbe riuscita a sopravvivere alla seconda puntata, salvo poi annullare tutto: si trattava solo di un pesce d’aprile.

In tutto questo con il caos e rumors che si sono creati attorno a Game of Thrones, sono ben poche le notizie certe su cui possiamo contare. Almeno per ora. Sappiamo che la premiere ci regalerà diversi ritorni che faranno scatenare l’applauso degli appassionati, ma anche che ritroveremo alcuni personaggi importanti fossilizzati in una situazione di stallo. Fra questi il Bran di Isaac Hempstead-Wright, che ritroveremo ancora cieco e che potrebbe finalmente condurci alla verità riguardo ad un evento in particolare del suo passato, ovvero a quando è stato gettato dalla torre da Jaime Lannister dopo averlo pizzicato con la sorella Cersei. Anche in questo caso i fan si attendono molto, soprattutto per via dei dibattiti che in passato ha scatenato quella particolare scena. Grazie al backstage del primo episodio, sappiamo inoltre che Daenerys non verrà accolta con entusiasmo dal popolo del Nord, che non nasconderà di non essere felice del suo arrivo. Un duro colpo per Daenerys, abituata ad essere osannata da tutte le popolazioni che finora è riuscita a salvare. Questo però non le impedirà di portare avanti la sua missione, anche se al primo ostacolo si aggiungerà anche la presenza di Sansa.

IL TRONO DI SPADE, ANTICIPAZIONI DEL 22 APRILE 2019 (GAME OF THRONES 8×01)

EPISODIO 1, “GRANDE INVERNO” – Appena arrivati al Nord, Jon avrà modo di riabbracciare Bran, mentre gli uomini guardano con sospetto e terrore la presenza dei draghi. Sansa reclama però la sua eredità, sicura che Daenerys potrà costituire un pericolo. Peccato che Jon abbia abdicato a favore della Madre dei Draghi e che sarà Daenerys a tutti gli effetti a prendere il comando del Nord. Non senza scetticismo da parte di Lyanna Mormont e tutti gli altri signori delle casate, che non vedono di buon occhio la presenza della donna. La popolazione ha comunque un altro ostacolo da considerare: l’arrivo degli Estranei e l’obbligo di costruire al più presto delle armi con cui affrontarli. Anche Approdo del Re vive un grande ritorno: Euron Greyjoy è pronto per unirsi a Cersei e riuscire ad ottenere i suoi favori: mira ancora alla corona. Alle sue spalle, Theon ha già attuato un piano per liberare Yara.



