Game of Thrones 8×04, Trono di Spade/ Anticipazioni: Cersei sarà uccisa da Arya?

Grande attesa per il quarto episodio di Game of Thrones 8. L’ottava ed utima stagione della serie HBO si avvicina al gran finale. L’intera stagione, infatti, è formata solo da sei episodi e gli ultimi tre si preannunciano ricchi di colpi di scena ed emozioni per i milioni di fans della serie cult. Dopo la Grande Battaglia che ha animato il terzo episodio, Daenerys è pronta a conquistare il Trono di Spade. Con l’aiuto di Jon Snow e tutto il Nord, Daenerys è pronta ad attaccare Cersei che potrebbe morire per mano di Arya. L’indizio è arrivato dalla bocca di Melisandre che, ad Arya, ha detto: “Chiuderai per sempre occhi marroni, occhi blu e occhi verdi”. Cersei, dunque, morirà davvero? Nel promo del quarto episodio, Daenerys dice: “Abbiamo vinto la Grande Guerra ora dobbiamo vincere l’ultima Guerra”.

Game of Thrones 8: ancora morti de Il Trono di Spade

Ancora tre nuovi episodi prima di dire ufficialmente addio a Game Of Thrones. Nelle precedenti sette stagioni, i colpi di scena, le emozioni e le morti di alcuni personaggi importanti sono state tante, ma a quanto pare le defezioni non sono ancora finite. L’indizio arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale dello show HBO che ha cinguettato due parole che tutti i fan conoscono e che hanno creato il panico generale tra gli amanti della serie: “Valar Morghulis”, che in Alto Valyriano significa “tutti gli uomini devono morire”. Quali altri personaggi, dunque, moriranno negli utimi episodi dell’ottava stagione? Ad anticipare, inoltre, cosa accadrà anche negli episodi finai, è Emilia Clarke. L’attrice che interpreta Daenerys Targaryen, infatti, ha dichiarato: “L’episodio 5 è più grande, l’episodio 5 è… aahhhhh, intendo gli episodi 4 e 5 e 6, sono tutti pazzeschi”.

Game of Thrones: cancellato lo spin-off firmato Bryan Cogman

Dopo otto stagioni, Game of Thrones sta per congedarsi dal proprio pubblico che non potrà neanche consolarsi con lo spin-off. Bryan Cogman, autore e produttore esecutivo della serie HBO, ai microfoni di Variety, ha annunciato la definitiva cancellazione dello spin-off al quale stava lavorando insieme a George R.R. Martin. “Il mio prequel non si farà più. HBO ha deciso di continuare in modo diverso, perciò da oggi potrò lavorare con Amazon nella realizzazione di nuove serie. Questo è un addio, come ho già detto. Con Westeros, ormai è finita”, ha dichiarato Cogman.



