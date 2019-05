Solo due settimane e su Game of Thrones scenderà definitivamente il sipario. Al gran finale dell’ottava stagione del Trono di Spade mancano esattamente due episodi e i fans non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà e, soprattutto, chi conquisterà l’ambito trono di spade. Qualcosa in più si capirà già dal quinto episodio che andrà in onda domenica 12 maggio (in Italia lunedì 13 maggio su Sky Atlantic) e che durerà ben 80 minuti. Dopo aver perso il suo drago e alcuni uomini, Daenerys cercherà di prendere del tempo chiedendo un consiglio al suo primo cavaliere Tyrion che cercherà di farle cambiere idea. Ci riuscirà? Nel frattempo, Jon Snow arriverà ad Approdo del Re dove dovrà affrontare la flotta di Euron Greyjoy. Il quinto episodio sarà fondamentale per il gran finale come ha anticipato Emilia Clarke: “L’episodio 5 è il più grande, l’episodio 5 è aahhhhh, intendo gli episodi 4 e 5 e 6, sono tutti pazzeschi. Trovate la TV più grande che potete“.

GAME OF THRONES 8: LE QUOTE DEI BOOKMAKERS SU CHI CONQUISTERA’ IL TRONO DI SPADE

L’ottava stagione di Game of Thrones segna la fine della serie cult HBO che, in tutti questi anni, ha conquistato milioni di fans in tutto il mondo. Sale così l’ansia di scoprire quale sarà il gran finale del Trono di Spade che il pubblico scoprirà solo tra due settimane. In attesa di quel momento, i bookmakers si stanno scatenando lanciando scommesse su chi conquisterà l’ambito Trono e il ruolo di Re dei Sette Regni. Ad oggi, il favorito è Bran Stark che, al momento, secondo molti scommettitori, potrebbe conquistare davvero il trono. Dopo di lui ci sono Sansa Stark, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Gendry, Cersei Lannister e Arya Stark.



GAME OF THRONES 8: PARLA L’AUTORE MARTIN

Non solo i fans. Ad essere tristi per la fine imminente del Trono di Spade è anche l’autore George R.R. Martin che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rolling Stone ha dichiarato che avrebbe gradito vedere altre stagioni della sua creatura letteraria: “Sono un po triste. In realtà vorrei vedere qualche altra stagione, ma capisco, Dave e Dan continueranno a fare altre cose, e sono sicuro che alcuni degli attori che sono stati nel cast per anni ora vorrebbero andare avanti e interpretare nuovi ruoli.Tutto questo è giusto. Non sono arrabbiato, niente del genere, ma c’è un po’ di malinconia in me”. In un’intervista a Variety, inoltre, ha ammesso che, inizialmente Game of Thrones doveva essere solo una trilogia: “Ho iniziato scrivendo una trilogia chiamata ‘Game of Thrones’. Ora la mia trilogia è diventata di sette libri… Se finisco gli ultimi due!“, ha dichiarato Martin.



