GAME OF THRONES 8×06, TRONO DI SPADE/ Daenerys fuori di testa, ma era tutto previsto

GAME OF THRONES 8×06: FINAE GIA’ SCRITTO PER DAENERYS?

Grande attesa per il finale di Game of Thrones una delle serie più amate e apprezzate di tutti i tempi. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20, infatti, andrà in onda il sesto ed ultimo episodio dell’ottava stagione della serie cult HBO che segna la fine ufficiale del Trono di Spade che, in otto stagioni, ha letteralmente conquistato il mondo non solo per la bellezza delle immagini, ma anche per la storia raccontata. Uno dei personaggi più amati dai fans è sicuramente Daenerys Targaryen che, finora, era sempre stata vista come un personaggio positivo. Dopo il quinto episodio, però, tutto è cambiato. La Madre dei Draghi, infatti, ha dimostrato di essere disposta a tutto pur di conquistare l’ambito trono, al punto da uccidere anche innocenti pur di raggiungere il proprio obiettivo. Nonostante la resa della città e di Cersei Lannister, infatti, Daenerys ha scelto di distruggere Approdo de Re mettendosi così contro anche Jon Snow e Tyrion Lannister. Per i fans, dunque, Daenerys ha perso i lumi della ragione, ma a quanto pare, non si tratta di una scelta insensata.

GAME OF THRONES 8X06: A PAZZIA DI DAENERYS ERA GIA’ SCRITTA

Nel sesto episodio di Game of Thrones 8, Daenerys potrebbe ulteriormente perdere la testa, ma ciò non dovrebbe sorprendere i fans. Secondo gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss, infatti, la pazzia di Daenerys sarebbe stata già prevista. Osservando meglio quanto accaduto nelle precedenti stagioni della serie, infatti, i fans avrebbero dovuto notare tutti i segnali di quella che sarebbe poi stata la pazzia deòòa Madre dei draghi. “C’è qualcosa di agghiacciante e terrificante nel modo in cui Daenerys ha sempre reagito alla morte dei suoi nemici. Basta ricordare quando Khal Drogo dà la corona d’oro a Viserys e osservare la reazione di Daenerys mentre guarda la testa di suo fratello sciogliersi. È stato un terribile fratello, perciò nessuno ha veramente sofferto quando Viserys è morto. Ma è davvero inquietante il modo in cui Daenerys ha reagito“, hanno raccontato gli autori di Game of Thrones in un video pubblicato dalla HBO a poche ore dalla messa in onda del gran finale.





