GAME OF THRONES 8×06: DAENERYS SARA’ UCCISA?

Come finirà Game of Thrones 8? Cosa accadrà nel sesto ed ultimo episodio dell’ottava stagione del Trono di Spade? Dopo il quinto episodio che è stato, finora, il più avvincente dell’ultima stagione dela serie cult HBO, i fans di tutto il mondo non vedono l’ora di scoprire come si concluderà la corsa al trono di spade. Gi spoiler sono davvero pochi, ma stando alle poche anticipazioni che stanno circolando, i telespettatori potrebbero restare spiazzati dall’epilogo della serie che, in otto stagioni, ha conquistato milioni di fans e tantissimi riconoscimenti. Dal promo, sembrerebbe che la protagonista assoluta sarà Daenerys Targaryen che ha seminato il panico ad Approdo del Re uccidendo anche tantissimi innocenti e scatenando così la disapprovazione di Jon Snow e Tyron Lannister. Proprio la stabilità mentale di Daenerys potrebbe dare vita a clamorosi colpi di scena.

TRONO DI SPADE 8×06, NELL’ULTIMA PUNTATA DI GAME OF THRONES DAENERYS SARA’ UCCISA?

Il sesto ed ultimo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones si aprirà con Jon, Tyrion e Arya, letteralmente furiosi con Daenerys che, spinta dalla brama di potere e dalla voglia di conquistare il trono di spade, ha perso la testa scatenando l’inferno. L’atteggiamento di Daenerys preoccupa seriamente anche quelli che, finora, sono sempre stati dalla sua parte al punto che, in vista dell’epilogo, gli Stark e l’ultimo dei Lannister potrebbero decidere di allearsi per mettere con le spalle al muro la principessa nata dalla tempesta. Nel corso di tutte le stagioni, sono state tante le defezioni a cui hanno assistito i fans, costretti a dire addio anche a personaggi importanti. Non è escluso, dunque, un epilogo drammatico per Daenerys. Sempre più fuori di testa, dunque, sarà uccisa? Sarà lei, dunque, l’ultima vittima illustre di tutta la serie?

